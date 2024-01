Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 18, até domingo, 21

Os cinemas de Fortaleza estão com sete novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 18 de janeiro (18/01), até domingo, 21 de janeiro, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, Via Sul e Benfica.

Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo

Baseado nos quadrinhos clássicos de Maurício de Sousa, o longa traz os amigos em uma nova aventura, agora na adolescência. Em uma nova escola e agora no ensino médio, o primeiro dia de aula já reservava uma surpresa: os amigos Mônica (Sophia Valverde), Cebola (Xande Valois), Magali (Bianca Paiva), Cascão (Theo Salomão) e Milena (Carol Roberto) descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado. A turma decide se unir em uma missão para tentar salvá-lo, e enquanto investigam o que está acontecendo, eles não demoram muito para perceber que podem estar lidando com uma ameaça muito maior do que imaginam.

