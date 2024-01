Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 11, até domingo, 14

Meninas Malvadas - O Musical é um dos filmes que estão estreando esta semana em Fortaleza Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

Os cinemas de Fortaleza estão com quatro novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 11 de janeiro (11/01), até domingo, 14 de janeiro, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, Via Sul e Benfica. Meninas Malvadas Elas estão de volta, mas dessa vez como um musical. Seguindo a história original, Cady Heron — agora interpretada por Angourie Rice —, uma jovem que cresceu e foi educada na África por seus, se muda para o Estados Unidos, iniciando uma nova vida e precisando se adaptar à nova rotina, incluindo o novo colégio. Entre os estudantes de North Shore, Candy conhece o grupo das garotas mais populares do local, comandado por Regina George (Renée Rapp), a abelha-rainha da escola. No começo, a recém chegada sente que as coisas podem funcionar e que ela consegue se encaixar entre as novas amigas, mas a situação começa a fugir do controle - principalmente depois que ela se apaixona pelo menino errado. Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Riomar, Cinépolis Riomar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza. Horários do filme Centerplex Messejana Dublado

16:00



18:15

21:00

Centerplex Via Sul Dublado

18:30

20:30 Legendado

21:00 Cinemas Benfica Dublado

17:25 Legendado



21:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Dublado

16:30

19:00

21:30 Cinépolis Riomar

Play

Dublado

13:30



18:45

21:30 Legendado

15:00

21:00 Cinépolis Riomar Kennedy Dublado

15:15

17:45

20:30

Kinoplex North Shopping Dublado

18:40



21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado

14:05



16:30

18:55 Legendado

21:00 Os Rejeitados Na data mais esperada do fim do ano, os alunos e professores do prestigiado internato Barton Academy se preparam para passar suas férias com as famílias e amigos. No entanto, um grupo conhecido como Os Rejeitados fica para trás, sem lugar ou pessoas para visitar. O rabugento professor Paul Hunham (Paul Giamatti), sempre fica para trás e contra sua vontade, é o responsável por cuidar dos estudantes que permanecem no colégio durante o Natal. Neste período, ele precisa lidar especialmente com um deles, Angus (Dominic Sessa). Entre gritos, perseguições no corredor, detenções e conversas, os dois acabam descobrindo mais sobre a vida com a ajuda da cozinheira-chefe da escola. Clique aqui para assistir o trailer Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis Rio Mar e UCI Kinoplex Iguatemi.