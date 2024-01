Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 4, até domingo, 7

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 4 de janeiro (04/01), até domingo, 7 de janeiro, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 4 de janeiro (04/01), até domingo, 7 de janeiro de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, Via Sul e Benfica.

Wish: O Poder dos Desejos



"Como surgiu a estrela dos desejos, sobre a qual tantos personagens desejavam?". Essa é a história de Asha, de 17 anos, uma otimista com uma inteligência afiada que se preocupa infinitamente com sua comunidade. Em um momento de desespero, Asha faz um apelo apaixonado às estrelas, que é respondido por uma força cósmica, uma pequena bola de energia ilimitada chamada Estrela. Juntos, eles enfrentam o mais formidável dos inimigos para salvar sua comunidade e provar que quando a vontade de um humano corajoso se conecta com a magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para assistir o trailer