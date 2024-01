Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 21, até domingo, 24

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 21 de dezembro (21/12), até domingo, 24 de dezembro, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 21 de dezembro (21/12), até domingo, 24 de dezembro de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, Via Sul e Benfica.

Aquaman 2: O Reino Perdido



Quando um poder ancestral é liberado, o Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável para proteger Atlântida e o resto do mundo, de uma devastação irreversível.



Clique aqui para assistir o trailer