Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 5, até domingo, 8

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 5 de outubro (05/10), até domingo, 5 de outubro, dos cinemas da capital cearense

Hero é um roqueiro talentoso que não quer saber de tocar outra coisa além de rock. Ele tem verdadeira aversão a tudo que ele considera “comercial”, chegando a ser intransigente, principalmente por ser extremamente parecido com o maior cantor sertanejo do Brasil – Sandro.

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 5 de outubro (05/10), até domingo, 8 de outubro, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, Messejana e Parangaba.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolix Riomar Kennedy e UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.

Horários do filme

Cinépolis Riomar Kennedy

14:00

16:15

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

14:40

19:35

Resistência

Em meio a uma futura guerra entre a raça humana e as forças da inteligência artificial, Joshua, um endurecido ex-agente das forças especiais que lamenta o desaparecimento de sua esposa, é recrutado para caçar e matar o Criador, o indescritível arquiteto da IA avançada que desenvolveu uma arma misteriosa com o poder de acabar com a guerra - e a própria humanidade.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar, Cinépolix Riomar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza e UCI Parangaba.