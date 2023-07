Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 27, até domingo, 30

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 27 de julho (27/07), até domingo, 30 de julho, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 27 de julho (27/07), até domingo, 30 de julho, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Riomar Kennedy, Benfica, Iguatemi, Jóquei e Dragão do Mar.

Mansão Mal-Assombrada



Nessa nova e misteriosa aventura, uma médica (Dawson) e seu filho de 9 anos (Dillon) querem começar uma nova vida juntos e se mudam para uma surpreendentemente mansão dentro de suas orçamentos em Nova Orleans, só para descobrir o motivo dela ser tão mais barata do que eles esperavam. Desesperada por ajuda ela procura a ajuda de um Padre (Wilson) que por sua vez vai atrás de um cientista viúvo que virou expert em atividades paranormais, uma psíquica do bairro French Quarter (Haddish) e um historiador meio duvidoso (DeVito).

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.

Horários do filme

Centerplex Messejana

Dublado

15:00

18:45

Centerplex Via Sul

Dublado



14:15

18:30

Cinemas Benfica

Dublado

12:50

15:20

20:10

Cinépolis Jóquei Fortaleza

Dublado

13:45

16:30

Cinépolis Riomar

Dublado

16:15

19:10

Cinépolis RioMar Kennedy

Dublado

15:15

Kinoplex North Shopping

Dublado

13:15

16:00

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado



13:00

17:35

Máquina de Desejo

Em seis décadas, o Teatro Oficina fez mais que revolucionar a linguagem teatral no país: a influência estética da companhia de José Celso Martinez Corrêa estende-se do Tropicalismo à renovação das linguagens audiovisuais brasileiras a partir dos anos 1960. O filme revisita uma história que envolve personalidades como Caetano Veloso, Glauber Rocha, Lina Bo Bardi, Chico Buarque e Zé do Caixão, aproxima arte cênica, ecologia, arquitetura e sexualidade, e mistura arte e vida na busca de uma linguagem verdadeiramente brasileira.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão do Mar.

Horários do filme

Cinema do Dragão do Mar

19:50



Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (inteira) e R$ 15,50 (meia)

Noite - R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Noite - R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Noite - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

