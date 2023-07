Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 13, até domingo, 16

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 13 de julho (13/07), até domingo, 9 de julho, de cada cinema da capital cearense, como Dragão do Mar e nos shoppings Riomar Kennedy, Iguatemi, Jóquei, Parangaba e Via Sul.

Perdida

Adaptação do romance de Carina Rissi, em Perdida acompanhamos a história de Sofia. Determinada e segura de si, Sofia vive na metrópole movimentada do Rio de Janeiro. Ela tem pavor da palavra casamento. Nunca conseguiu se conectar com alguém na vida, apenas com os romances que lê desde sempre. Isso até que um dia compra um celular misterioso que a leva para o século dezenove, no Brasil. Perdida no século, sem saber como e quando voltar para o ano de 2022, ela acaba sendo acolhida pela família Clarke, dona de uma linda e grande propriedade. Com ajuda do lindo e prestativo lorde Ian Clarke, Sofia tenta achar alguma maneira de voltar para sua casa - mas sem antes passar por vários perrengues, como o banheiro da época. Em meio às suas buscas, o que Sofia não esperava era que encontraria seu conto de fadas em um século que não é seu.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.

Horários do filme

Centerplex Via Sul

18:45

Cinépolis Jóquei Fortaleza

19:45

Cinépolis Riomar

16:30

21:30

Cinépolis RioMar Kennedy

17:00

19:30

Kinoplex North Shopping

15:25

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

17:10

19:35

22:00

UCI Parangaba

16:05

21:00

Klimt e Schiele - Eros e Psique

Este documentário aborda uma época extraordinária e revolucionária. Um momento mágico para a arte, literatura e música, no qual circulavam novas ideias e os trabalhos de Gustav Klimt e Egon Schiele ganhavam os seus contornos.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão do Mar.

Horários do filme

Cinema do Dragão do Mar

16:40

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (inteira) e R$ 15,50 (meia)

Noite - R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Noite - R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Noite - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

