Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 6, até domingo, 9

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 6 de julho (06/07), até domingo, 9 de julho, de cada cinema da capital cearense, como Dragão do Mar e nos shoppings Riomar Kennedy, Iguatemi, Jóquei, Parangaba, Messejana e Via Sul.

Os Aventureiros - A Origem

Luccas Neto, sua irmã Gi e seus amigos Vitória, Pedro e Jéssi não faziam ideia do que estava por vir na excursão da escola. Quando Luccas decide invadir o laboratório do recém desaparecido cientista Honório Flacksman, o grupo é sugado para um portal que os leva para outra dimensão – a Cidade da Alegria. Lá, eles são abordados por Catarina, chefe dos Guardiões, protetores da Cidade. Ela os interroga, suspeitando que estejam envolvidos no recente sumiço do mapa das Pedras do Poder - artefatos místicos que dão poderes aos “escolhidos” - , mas logo entende que eles só querem voltar para casa. Desbravando a nova dimensão, encontram o cientista num esconderijo na floresta. Honório construiu uma máquina que pode ser a solução, mas que precisa de uma grande fonte de energia. Luccas o convence que devem usar as Pedras do Poder e Honório convida Megan, outra cientista (e lutadora) que também está à procura das Pedras e tem uma cópia do mapa. Nessa aventura, repleta de charadas e armadilhas, Megan trai o grupo e revela suas verdadeiras intenções: roubar as Pedras para acabar com a alegria da Cidade. A coragem do grupo é desafiada, mas juntos encontram as Pedras, que os transformam em “OS AVENTUREIROS”. Em uma batalha final, quando os amigos entendem que a união é o que os torna mais fortes, se transformam em “SUPER AVENTUREIROS” e, enfim, conseguem derrotar Megan e salvar a Cidade da Alegria.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.

Horários do filme

Centerplex Messejana

13:30



17:45

Centerplex Via Sul

14:30



17:00

Cinépolis Jóquei Fortaleza

13:45

15:45

Cinépolis RioMar Kennedy

13:45

16:00

Kinoplex North Shopping

13:45

15:40

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

13:35

15:35

17:30

UCI Parangaba

13:00

15:00

Michelangelo - Infinito

O documentário onde o cinema e o mundo da arte se encontram para traçar o retrato do homem secreto e transtornado, capaz de contrastes e paixões fortes, mas também dono de grande coragem ao apoiar as suas crenças e ideologias que era Michelangelo.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão do Mar.

Horários do filme

Cinema do Dragão do Mar

16:10

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (inteira) e R$ 15,50 (meia)

Noite - R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Noite - R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Noite - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

