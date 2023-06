Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 15, até domingo, 18

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 15 de junho (15/06), até domingo, 18 de junho, de cada cinema da capital cearense, como Dragão do Mar e nos shoppings Riomar, Benfica, Iguatemi, Jóquei, Parangaba, Messejana e Via Sul.

The Flash

Mundos colidem em The Flash quando Barry usa seus superpoderes para viajar no tempo e mudar os eventos do passado. Mas quando tenta salvar sua família e acaba, sem querer, alterando o futuro, Barry fica preso em uma realidade na qual o General Zod está de volta, ameaçando colocar o mundo em risco, e não há super-heróis a quem recorrer. A não ser que que Barry consiga persuadir um Batman muito diferente a sair da aposentadoria e resgatar um kryptoniano preso… mesmo que não seja exatamente quem Batman está procurando. Para salvar o mundo em que está e retornar ao futuro que conhece, a única esperança de Barry é usar seus superpoderes para salvar sua vida. Mas, se afinal, precisar desistir dela, será seu sacrifício suficiente para reconfigurar o universo?

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.

Horários do filme

Centerplex Messejana

Dublado

14:00

17:00

18:30

20:00

21:00

Centerplex Via Sul

Dublado

15:30

17:00

18:30

20:30

21:30

Cinépolis Jóquei Fortaleza

Dublado

13:00

13:30

16:00

16:30

19:00

19:30

22:00

22:30

Cinépolis Rio Mar

Dublado

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

Legendado

13:00

16:00

19:00

22:00

22:30

Cinépolis RioMar Kennedy

Dublado

13:00

14:30

15:00

16:00

17:30

19:00

20:30

21:30

22:00

Legendado

18:15

Kinoplex North Shopping

Dublado

13:50

14:40

16:50

17:40

19:50

20:40

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado

12:50

13:10

13:30

14:10

14:50

15:45

16:25

17:05

17:45

18:40

19:00

19:20

20:00

20:40

21:35



Legendado

16:05

21:55

22:15



UCI Parangaba

Dublado

13:00

13:20



15:35

15:55

16:15

18:50

19:10

21:05

21:45

Bem-vindos de novo

Pais e filhos se reencontram depois de 13 anos separados. Este e o ponto de partida do filme, que acompanha o processo de reconstrução afetiva da família do diretor Marcos Yoshi, atravessada pelo fluxo de migracoes entre o Brasil e o Japão, conhecido como fenomeno dekassegui. A história de uma família de descendentes de japoneses dividida entre a necessidade de garantir o sustento e o desejo de permanecerem juntos.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão do Mar.

Horários do filme

Cinema do Dragão do Mar

20:00



Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (inteira) e R$ 15,50 (meia)

Noite - R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Noite - R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Noite - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

