Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 8, até domingo, 11

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 8 de junho (08/06), até domingo, 11 de junho, de cada cinema da capital cearense, como Dragão do Mar e nos shoppings Riomar, Benfica, Iguatemi, Jóquei, Parangaba, Messejana e Via Sul.

Transformers: O Despertar das Feras

Transformers: O Despertar das Feras traz mais uma aventura épica pelo universo dos transformers. Ambientada nos anos 1990, o filme apresentará os Maximals, Predacons e Terrorcons à batalha existente na Terra entre Autobots e Decepticons.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.

Horários do filme

Centerplex Messejana

Dublado

15:30

18:15

21:00

Centerplex Via Sul

Dublado

14:15

15:30

18:15

21:00

Cinépolis Jóquei Fortaleza

Dublado

13:45

16:30

19:15

22:00

Cinépolis Rio Mar

Dublado

13:45

15:15



18:15

19:15

21:15

Legendado

14:15

16:30

20:45

22:00

Cinépolis RioMar Kennedy

Dublado

13:45

15:15

16:30

18:15

19:15

21:15

22:00

Kinoplex North Shopping

Dublado

15:20



18:00

20:40

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado

13:10

13:40

14:00

15:50

16:20

18:30

19:20

21:10

Legendado

16:40

19:00

21:40

22:00

UCI Parangaba

Dublado

13:00

14:00



15:40

16:40

18:20

19:20

20:30

21:00

O Mestre da Fumaça

Dois irmãos contam com um punhado de amigos para enfrentar a fúria da máfia chinesa. Com a ajuda do Mestre da Fumaça e um estilo de luta baseado nas propriedades da maconha, eles tentarão vencer esse enorme desafio.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão do Mar.

Horários do filme

Cinema do Dragão do Mar

Legendado

16:00

18:30

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (inteira) e R$ 15,50 (meia)

Noite - R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Noite - R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Noite - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

