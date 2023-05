Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 18, até domingo, 21

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 18 de maio (18/05), até domingo, 21 de maio, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 18 de maio (18/05), até domingo, 21 de maio, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Riomar, Iguatemi, Jóquei, Parangaba, Messejana e Via Sul.

Velozes e Furiosos 10



Ao longo de muitas missões e contra probabilidades impossíveis, Dom Toretto e sua família foram mais espertos, mais nervosos e superaram todos os inimigos em seu caminho. Agora, eles enfrentam o oponente mais letal que já enfrentaram: uma ameaça terrível emergindo das sombras do passado, alimentada por vingança de sangue e determinada a destruir esta família e destruir tudo - e todos - que Dom ama.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.

Horários do filme

Centerplex Messejana

Dublado

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:10

19:00

20:00



21:15

Centerplex Via Sul

Dublado

14:15

15:15

16:30

17:20

19:30

20:30

21:30

Cinépolis Jóquei Fortaleza

Dublado

13:00

13:30

16:00

16:30

18:00



19:00

19:30

21:15

22:00

22:30

Cinépolis Rio Mar

Dublado

14:30

15:15

17:30

18:15

20:30

Legendado

13:00

14:15

14:30

16:00

17:15

17:30

19:00

20:15

20:30

21:15

22:00

Cinépolis RioMar Kennedy

Dublado

14:00

15:00

15:30

17:00

18:00

18:30

21:00

21:30

Legendado

21:40

Kinoplex North Shopping

Dublado

14:10

14:30

14:50

16:10

17:00

17:20

17:40

19:00

19:50

19:30

20:10

20:30

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado

13:50

14:50

15:55

16:45

17:45

19:10

19:40

20:40

Legendado

14:20

15:25

16:15

17:15

18:20

18:50

20:10

21:15

21:45

22:05

UCI Parangaba

Dublado

14:00

15:55

16:15

16:55

18:20

18:50

19:10

21:45

22:05

Legendado

19:50

Amor(es) Verdadeiro(s)



Uma mulher é inesperadamente forçada a escolher entre o marido que há muito pensava estar morto e o noivo que finalmente a trouxe de volta à vida.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Legendado

17:20

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (inteira) e R$ 15,50 (meia)

Noite - R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Noite - R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Noite - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

