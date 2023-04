Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 6, até domingo, 9

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 06 de abril (06/04), até domingo, 9 de abril, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Riomar Kennedy, Iguatemi, Jóquei e Via Sul, além do Cinema do Dragão do Mar.

Super Mario Bros.

Mario (Chris Pratt) é um encanador qualquer no bairro de Brooklyn junto com seu irmão Luigi (Charlie Day). Um dia, Mario e Luigi vão para no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser (Jack Black), que vai fazer de tudo para conseguir reinar todos os lugares. É então quando Luigi é raptado por Bowser e o usa para procurar Mario, o único capaz de deter o Koopa e reestabelexcer a paz. Mario terá que aprender como viver nesse novo reino perigoso, passando por vários biomas, aprender a dirigir carros, utilizar itens que o fazem soltar bolas de fogo das mãos, virar um animal e andar em plataformas nada confiáveis. Também estará acompanhados de amigos, como Toad (Keegan-Michael Key) e Donkey Kong (Seth Rogan).

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Parangaba, Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Riomar Fortaleza, Benfica, Cinépolis RioMar Kennedy e Kinoplex North Shopping.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado

13:00

13:30

14:00

14:20

14:40

15:35

16:05

16:25

17:40

18:10

18:30

18:50

19:45

20:15

20:35

20:55

Cinépolis Jóquei Fortaleza

Dublado

13:00

15:15

17:30

19:45

Cinépolis Riomar Fortaleza

Dublado

13:00

13:15

13:30

14:00

14:15

14:30

15:15

15:20

15:30

15:45

16:15

16:30

17:00

17:30

17:40

17:45

18:00

18:30

18:45

19:15

19:45

20:00

20:15

20:45

21:00

21:45

22:00

Cinépolis RioMar Kennedy

Dublado

13:00

13:15



13:30

14:15

15:15

15:30

15:45

16:30

17:30

17:45

18:00

18:45

19:45

20:00

20:15

21:00

22:00

Kinoplex North Shopping

Dublado

14:00

15:05

15:40

16:10

17:10

18:20

19:15

20:30

21:20

UCI Parangaba

Dublado

14:00

14:20

16:05

16:25

18:10

18:30

20:15

20:35

Centerplex Via Sul

Dublado

14:00

15:00

16:15

17:15

18:30



19:30

20:45

Benfica

Dublado

14:00

15:20

16:00

17:20

18:00

19:30

20:00

Noites Alienígenas



Noites Alienígenas acompanha a história de Rivelino (Gabriel Knox), Sandra (Gleici Damasceno) e Paulo (Adanilo), três amigos de infância e da periferia que se reencontram em Rio Branco, cidade da Amazônia, em um contexto trágico. O longa apresenta a periferia da Amazônia urbana, as fronteiras entre cidade e floresta, e a partir do realismo fantástico, aborda o impacto da chegada das facções criminosas do sudeste do Brasil para a Amazônia. A obra é inspirada no romance de mesmo nome escrito por Sérgio de Carvalho.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão do Mar.

Horários do filme

Cinema do Dragão do Mar

17:30

20:30

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (inteira) e R$ 15,50 (meia)

Noite - R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Noite - R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Noite - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

