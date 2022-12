Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 15, até domingo, 18

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 15 de dezembro (15/12), até domingo, 18, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Riomar Kennedy, Iguatemi e Benfica.

Avatar: O Caminho da Água

Após formar uma família, Jake Sully e Ney'tiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na'vi da região. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente. Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados - alguns dos quais já vivem entre os Na'vi e outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Ney'tiri terão que fazer de tudo para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.

Clique aqui para assistir o trailer

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinemas Benfica, Cinépolis North Shopping e Riomar Kennedy.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Legendado:

14:30

16:10

16:45

18:15

19:55

21:30



22:00

Dublado:

13:00

14:00

14:15

17:45

18:00

20:30

21:45

UCI Parangaba

Dublado:

13:30

14:00

14:20

16:45

17:45

20:30

21:00

21:30

21:50

Legendado:

17:15

18:05



Cinemas Benfica

Dublado:

13:50

15:50

18:00

19:30

Legendado:

14:50

19:15

Cinépolis North Shopping

Dublado:

13:00

13:30

14:00

16:30

17:00

17:30

18:00

20:30

21:00

21:30

22:00

Cinépolis Riomar Kennedy

Dublado:

13:00

14:00

16:00

16:30

17:00

18:00

20:00

20:30

21:00

22:00

Eclipse



O perigo novamente ronda Bella com uma série de crimes misteriosos aterrorizando Seattle e um vampiro malicioso em busca de vingança. Em meio ao tumulto, Bella precisa escolher entre seu amor por Edward e sua amizade com Jacob, sabendo que sua decisão pode desencadear uma batalha entre vampiro e lobisomem.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza e UCI Parangaba.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Legendado:

17:40



UCI Parangaba

Legendado:

19:20

Confira os filmes que estrearam na semana passada nos cinemas de Fortaleza

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (inteira) e R$ 15,50 (meia)

Noite - R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Noite - R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Noite - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags