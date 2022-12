Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 8, até domingo, 11

Os cinemas de Fortaleza estão com três novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 8 de dezembro (08/12), até domingo, 11, de cada cinema da Capital cearense, como nos shoppings Parangaba, Iguatemi e Benfica e no Dragão do Mar.

Lua Nova



Depois da partida de Edward, Jacob se transforma no melhor amigo de Bella. Mas o que ela não imagina é que Jacob também tem um segredo que mudará suas vidas repentinamente.

Clique aqui para assistir o trailer

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza e UCI Parangaba.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Legendado:

19:10

21:50



UCI Parangaba

Legendado:

20:55

Irmãos de Honra



Jesse Brown e Tom Hudner são aceitos em um esquadrão de elite para treinamento. Hudner é um soldado impecável, e Brown é um piloto talentoso, que se tornaria o primeiro afro-americano a voar em combate pela Marinha dos Estados Unidos. Iniciados juntos no esquadrão VF-32, eles serão levados ao limite para se tornarem os melhores pilotos enquanto formam uma forte amizade, que será testada no campo de batalha.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza e UCI Parangaba.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado:

13:10



16:00

18:50

21:40

UCI Parangaba

Dublado:

16:10

19:00



21:50

Aftersun

No final da década de 1990, Sophie, de onze anos, e seu pai Calum passavam as férias em um clube na costa turca. Eles tomam banho, jogam bilhar e desfrutam da companhia amigável um do outro. Calum se torna a melhor versão de si mesmo quando está com Sophie. Quando a jovem está sozinha, ela faz novos amigos e tem novas experiências. Enquanto saboreamos cada momento passado juntos, uma sensação de melancolia e mistério às vezes permeia o comportamento de Calum. Vinte anos depois, as memórias de Sophie ganham um novo significado enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que não conhecia.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema Dragão do Mar.

Horários do filme

Cinema Dragão do Mar

Legendado:

16:00

20:00

Confira os filmes que estrearam na semana passada nos cinemas de Fortaleza

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$16

Meia-entrada: R$8

Terça a quinta:

Inteira: R$19

Meia-entrada: R$9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$24

Meia-entrada: R$12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$22

Meia: R$11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$28

Meia: R$14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$31 (Inteira) e R$15,50 (Meia)

Noite - R$33 (Inteira) e R$16,50 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$25

Meia: R$12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$33

Meia: R$16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$36 (Inteira) e R$18 (Meia)

Noite - R$38 (Inteira) e R$19 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$22

Meia: R$11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$27

Meia: R$13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$30 (Inteira) e R$15 (Meia)

Noite - R$32 (Inteira) e R$16 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$20 (inteira) R$10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$20 (inteira) R$10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$32

Valor referente as salas tradicionais.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags