Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 24, até domingo, 27

Os cinemas de Fortaleza estão com quatro novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 24 de novembro (24/11), até domingo, 27, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.

Mundo Estranho



Os Clades são uma família de exploradores e sua missão é desbravar um mundo estranho e não conhecido. Porém, as diferenças entre os membros da família podem por sua nova missão em risco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Kennedy, Cinépolis RioMar Fortaleza, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.

Horários do filme

Cinépolis North Shopping Jóquei

Dublado:

18:45

21:15

Cinépolis RioMar Kennedy

Dublado

18:45

21:15

Dublado 3D

19:45

Cinépolis RioMar Fortaleza

Dublado

19:00

21:30

Dublado 4DX 3D

18:30

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado:



14:30 (sexta à domingo)

16:45

19:00

21:15

UCI Parangaba

13:40 (sábado e domingo)

16:00

18:30

Cinemas Benfica:

Dublado:

13:30

15:40

17:50

20:00

Força Bruta

A Unidade Policial de Crimes de Geumcheon tem uma nova missão: repatriar um fugitivo que está no Vietnã. O policial Ma Seok-do (Ma Dong-seok) e o Capitão Jeon Il-man (Guy-hwa Choi) percebem que há algo de estranho com o excesso de boa vontade do suspeito em se entregar e revelar crimes cometidos por um assustador assassino chamado Hae-sang (Sukku Son). Ma e sua equipe começam a investigação nos dois países seguindo a trilha sangrenta deixada por Sang.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza e UCI Parangaba.

Horários do filme

Cinépolis North Shopping Jóquei

Dublado:

19:30

22:00

Cinépolis RioMar Kennedy

Dublado

18:50

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado:

17:20 (sexta à domingo)

19:30

Legendado:

19:40 (sexta à domingo)

21:55 (quinta)

22:10 (sábado e domingo)

UCI Parangaba

Dublado:



16:30 (sexta à sábado)

18:50 (sexta à sábado)

19:30 (quinta)

21:30 (sexta à sábado)

21:50 (quinta)

Ligação Explosiva



A caminho do trabalho, um gerente recebe uma ligação anônima alegando que há uma bomba embaixo do banco do carro e, se alguém sair do veículo, ela explodirá a menos que ele pague um resgate.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza e UCI Parangaba.

Horários do filme

Cinépolis RioMar Kennedy

Dublado



21:30

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado

15:45

17:50

Legendado

19:55

UCI Parangaba

Dublado:

17:50 (sexta à sábado)

19:55

22:00

Harry Potter E A Câmara Secreta

Em comemoração aos 20 anos do lançamento de "Harry Potter E A Câmara Secreta", os cinemas irão reexibir o filme. De férias na casa de seus tios Dursley, Harry Potter recebe a inesperada visita de Dobby, um elfo doméstico, que veio avisá-lo para não retornar à Escola de Magia de Hogwarts, pois lá correrá um grande perigo. Harry não lhe dá ouvidos e decide retornar aos estudos, enfrentando um 2º ano recheado de novidades. Uma delas é a contratação do novo Professor de Defesa Contra as Artes das Trevas, Gilderoy Lockhart (Kenneth Branagh), que é considerado um grande galã e não perde uma oportunidade de fazer marketing pessoal. Porém, o aviso de Dobby se confirma e logo toda Hogwarts está envolvida em um mistério que resulta no aparecimento de alunos petrificados.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba e Cinemas Benfica.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado:

15:00

17:00

18:15

Legendado:

20:30

UCI Parangaba:

Dublado:

15:00 (sábado)

18:15 (sábado)

20:30 (sábado)

Cinemas Benfica

Dublado

13:35

16:35

19:35

Confira os filmes que estrearam na semana passada nos cinemas de Fortaleza

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$16

Meia-entrada: R$8

Terça a quinta:

Inteira: R$19

Meia-entrada: R$9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$24

Meia-entrada: R$12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$22

Meia: R$11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$28

Meia: R$14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$31 (Inteira) e R$15,50 (Meia)

Noite - R$33 (Inteira) e R$16,50 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Black Friday Cinépolis:

De 24 a 27 de novembro, a Cinépolis realiza a “Cineblack - A Black Friday da Cinépolis”, que terá ingressos com descontos de até 60%. A promoção inclui descontos nos ingressos das salas VIP (2D e 3D), nas salas tradicionais (2D e 3D), nas salas Macro XE (2D e 3D), nas salas 4DX (2D e 3D), nas salas Júnior, na sala VIP Laser (2D e 3D) e na sala IMAX. O balde temático de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” com pipoca dentro terá o custo de R$ 25,00. A promoção é válida para as unidades Cinépolis de todo o Brasil.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$25

Meia: R$12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$33

Meia: R$16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$36 (Inteira) e R$18 (Meia)

Noite - R$38 (Inteira) e R$19 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Black Friday Cinépolis:

De 24 a 27 de novembro, a Cinépolis realiza a “Cineblack - A Black Friday da Cinépolis”, que terá ingressos com descontos de até 60%. A promoção inclui descontos nos ingressos das salas VIP (2D e 3D), nas salas tradicionais (2D e 3D), nas salas Macro XE (2D e 3D), nas salas 4DX (2D e 3D), nas salas Júnior, na sala VIP Laser (2D e 3D) e na sala IMAX. O balde temático de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” com pipoca dentro terá o custo de R$ 25,00. A promoção é válida para as unidades Cinépolis de todo o Brasil.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$22

Meia: R$11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$27

Meia: R$13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$30 (Inteira) e R$15 (Meia)

Noite - R$32 (Inteira) e R$16 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Black Friday Cinépolis:

De 24 a 27 de novembro, a Cinépolis realiza a “Cineblack - A Black Friday da Cinépolis”, que terá ingressos com descontos de até 60%. A promoção inclui descontos nos ingressos das salas VIP (2D e 3D), nas salas tradicionais (2D e 3D), nas salas Macro XE (2D e 3D), nas salas 4DX (2D e 3D), nas salas Júnior, na sala VIP Laser (2D e 3D) e na sala IMAX. O balde temático de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” com pipoca dentro terá o custo de R$ 25,00. A promoção é válida para as unidades Cinépolis de todo o Brasil.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$20 (inteira) R$10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$20 (inteira) R$10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$32

Valor referente as salas tradicionais.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags