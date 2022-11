Filme brasileiro "Nada É Por Acaso" estreia quinta-feira nos cinemas

O filme "Nada É Por Acaso", do diretor Márcio Trigo, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta, 17. O longa é protagonizado pela atriz Giovanna Lancellotti e baseia-se no best-seller homônimo de Zíbia Gasparetto, com uma história que passeia entre os gêneros espiritualidade, suspense e romance.

A história fala de Marina, interpretada por Giovanna Lancellotti, que misteriosamente volta de uma viagem com R$5 milhões em sua conta e agora precisa seguir em frente, evitando olhar para trás e encarar o que fez. Porém, os encontros constantes entre a protagonista e os personagens Maria Eugênia (Mika Guluzian), Henrique (Tiago Luz) e o filho do casal traz à tona o pensamento de que nada

acontece por acaso. A partir disso, Marina e Maria Eugênia descobrem o que há por trás das coincidências que as unem, entendendo que estão unidas por laços de amor e amizade que vão além desta vida.

"Nada É Por Acaso" é o primeiro livro de Zíbia a ser adaptado para as telonas, trazendo à tona a expectativa de muitos fãs da escritora. "Para a adaptação, a minha maior preocupação foi não fazer um filme muito melodramático, que já está muito carregado no gênero espírita. Então eu descobri uma forma de fazer um filme de mistério", comenta o roteirista Audemir Leuzinger, em coletiva com a imprensa. "O filme começa na página 100 do livro, então você não sabe o que a Marina fez, só descobre no final", complementou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira o trailer de "Nada é por acaso":

Fidelidade e coincidências

Para Giovanna, o roteiro foi muito fiel ao livro, apesar das adaptações do roteirista, e foi nisso que ela baseou sua preparação para o papel. Ela conta que outro fator fundamental para se conectar com a personagem foi a relação que já tinha com o tema tratado no longa. "Eu já tinha muito contato com o espiritismo. A minha avó é espírita, meu pai é espírita, e eu sempre fui muito conectada ao espiritismo. Quando eu fui convidada para fazer o filme, eu estava lendo um livro da Zíbia Gasparetto. Não era o 'Nada É Por Acaso', era o 'Laços Eternos', mas eu também interpretei isso como um sinal", explica.

Giovanna não é a única do elenco que vê além das coincidências que a levaram até o filme. "O primeiro livro que eu li na vida foi da Zíbia Gasparetto. É como se a vida fosse te levando e quando você olha para a sua história, vê como tudo estava ligado", contou Mika Guluzian, defendendo que nada é por acaso nessa vida. Ela ainda enumerou outras coincidências, como ter crescido na mesma rua em que Zíbia morou e o fato de Giovanna Lancellotti ser a única atriz mulher que ela conheceu antes de ambas começarem a atuar profissionalmente.

Em meio a todas as coincidências – ou sinais – que levaram cada um dos participantes até o filme, nasceu o "Nada É Por Acaso", um longa que tenta ir além do espiritismo. "Na verdade, a gente não está fazendo um filme espírita, é um filme espiritualista. A ideia é que a gente trabalhe a espiritualidade das pessoas, a bondade, o amor. O que a gente quer passar é isso, e acho que isso é algo muito

legal do espiritismo, do espiritualismo, você voltar para si e mostrar sua bondade", defendeu o diretor Márcio Trigo.

Gravado em 2019, o filme enfrentou alguns desafios até ser lançado. Inicialmente, a estreia seria em 2020, mas a meta teve que ser adiada por conta da pandemia de Covid-19. Todavia, para o fim da ansiedade dos fãs de Zíbia Gasparetto, o longa finalmente chegará aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (17). (Hellen Queiroz / Especial para O POVO)

Sobre o assunto Alec Baldwin processa equipe por morte de diretora de fotografia

Morre em Paris refugiado iraniano eternizado no filme "O Terminal"

Banksy pinta grafite em cidade ucraniana bombardeada pela Rússia

Wiener Choro Ensemble apresenta o show Viena Brasileira em Fortaleza

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui