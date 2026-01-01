Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Réveillon de Fortaleza tem pedido de casamento no show de Claudia Leitte

Marcelo Júnior, o agora noivo, estava à frente do palco e chamou a atenção da cantora para localizar Gleice. O pedido foi efusivamente aceito
Marcela Tosi
Marcela Tosi
Um casal ficou noivo durante o show da cantora Claudia Leitte no Réveillon 2026 de Fortaleza, no Aterro da Praia de Iracema.

Após cantar Selva Branca, a fluminense avistou o cartaz segurado por um homem apaixonado na plateia. “Vocês querem ver um negócio? Um sinal de que em 2026 vocês vão botar para lascar no relacionamento, na parte amorosa. É que tenho uma pessoa aqui com um cartaz gigante pedindo uma pessoa em casamento”, começou.

Marcelo Júnior, o agora noivo, estava à frente do palco e chamou a atenção da cantora para localizar Gleice, sua namorada. O público colaborou com a busca e conduziu a companheira até onde a interação entre o novo casal e Claudia Leitte iniciou.

Marcelo Júnior pediu Gleice em casamento durante o show de Claudia Leitte no Réveillon 2026 de Fortaleza e teve ajuda da cantora
“Gleice, a pergunta a que Fortaleza quer uma resposta rápida: Você aceita?”, seguiu a cantora. Com a resposta positiva efusiva de Gleice diante de Marcelo ajoelhado, Claudinha concluiu: “Pode beijar então! Ela aceitou pessoal!”.

“Estou toda arrepiada. Que Deus abençoe vocês. Que vocês façam muita ousadia, façam filhos, faça tudo o que quiserem fazer, mas façam juntos e felizes. E que ninguém separe vocês”, desejou. E a festa seguiu ao som de Largadinho.

