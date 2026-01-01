Réveillon de Fortaleza tem pedido de casamento no show de Claudia Leitte

Réveillon de Fortaleza tem pedido de casamento no show de Claudia LeitteMarcelo Júnior, o agora noivo, estava à frente do palco e chamou a atenção da cantora para localizar Gleice. O pedido foi efusivamente aceito
Um casal ficou noivo durante o show da cantora Claudia Leitte no Réveillon 2026 de Fortaleza, no Aterro da Praia de Iracema.
Após cantar Selva Branca, a fluminense avistou o cartaz segurado por um homem apaixonado na plateia. “Vocês querem ver um negócio? Um sinal de que em 2026 vocês vão botar para lascar no relacionamento, na parte amorosa. É que tenho uma pessoa aqui com um cartaz gigante pedindo uma pessoa em casamento”, começou.
Marcelo Júnior, o agora noivo, estava à frente do palco e chamou a atenção da cantora para localizar Gleice, sua namorada. O público colaborou com a busca e conduziu a companheira até onde a interação entre o novo casal e Claudia Leitte iniciou.
“Gleice, a pergunta a que Fortaleza quer uma resposta rápida: Você aceita?”, seguiu a cantora. Com a resposta positiva efusiva de Gleice diante de Marcelo ajoelhado, Claudinha concluiu: “Pode beijar então! Ela aceitou pessoal!”.
“Estou toda arrepiada. Que Deus abençoe vocês. Que vocês façam muita ousadia, façam filhos, faça tudo o que quiserem fazer, mas façam juntos e felizes. E que ninguém separe vocês”, desejou. E a festa seguiu ao som de Largadinho.