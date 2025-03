‘Excesso de termos em iorubá’: ministra da cultura critica jurada que baixou nota de escola de samba

Margareth considerou inaceitável a justificativa apresentada por Ana Paula. Em seu perfil na rede social X , Menezes destacou que o iorubá "está na raiz do samba, nas religiões de matriz africana, na história do Brasil", formando também a cultura brasileira.

Isso não é só um erro de julgamento, é um desrespeito à nossa ancestralidade. O samba nasceu da resistência!



Todo apoio à Unidos de Padre Miguel e a todas as escolas que levam a cultura afro-brasileira para a avenida com orgulho! — Margareth Menezes (@MargarethMnzs) March 8, 2025

‘Excesso de termos em iorubá’: quais as implicações para a escola?

Na Sapucaí, o enredo do desfile da Unidos de Padre Miguel foi "Egbé Iyá Nassô", contando as histórias da africana Iyá Nassô e do Terreiro da Casa Branca do Evangelho Velho.

Depois dos resultados deste ano, a UPM foi rebaixada para a Série Ouro do Rio. Depois da divulgação das justificativas para as notas, a escola afirmou que irá recorrer do resultado por “inconsistências graves” nas explicações recebidas.