Moraes desativa conta na rede X, que já não usava desde janeiro de 2024

O ministro Alexandre de Moraes desativou a conta na rede social X, segundo informações do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a assessoria da Corte, ele não usava, desde janeiro de 2024, o perfil da rede do bilionário Elon Musk. Na manhã desta sexta-feira, 21, a página do magistrado, que estava ativa desde 2017, passou a exibir a mensagem: "Essa conta não existe. Tente buscar outro(a)".

Moraes e Musk têm travado embates desde o ano passado. O bilionário já acusou o ministro de promover censura e descumpriu ordens do Supremo.