Terça de Carnaval em Fortaleza: saiba programação completa e grátis

A programação gratuita do Carnaval 2025 em Fortaleza para terça-feira, 4 de março, conta com diversas atrações espalhadas pela Capital. As festividades ocorrem em diferentes polos das 12 regionais, garantindo opções variadas para foliões de todas as idades.



No Aterrinho da Praia de Iracema, um dos principais palcos da festa, shows de grandes artistas prometem encerrar o Carnaval com muita animação.