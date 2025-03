Movimento tranquilo e referências geek marcam o último dia de Carnaval no Mercado dos Peões

Camila Mota aproveitou a folga do trabalho para curtir com a família reunida / Crédito: Bianca Nogueira

Após quatro dias de muita música, dança e diversão, os foliões de Fortaleza despediram-se hoje, terça-feira, 4, da programação de Carnaval. No Mercado dos Pinhões, o clima abafado e o céu fechado não inibiu a plateia de pular e cantar ao som de Alan Morais e os Doidos da Asa. Por volta das 15h30 o movimento era tranquilo, mas a animação contagiante. Um grupo de pessoas bem coordenadas puxavam um vai e vem energizante em sincronia com a música O Verão Bateu em Minha Porta, da cantora Ivete Sangalo, em frente ao palco montado na Praça Visconde de Peltas.

Fantasias criativas e estilosas chamavam atenção com cores vibrantes e referências ao universo geek. O casal Lívia Silveira, 36, e Roberto Félix, 45, aproveitaram a oportunidade para reaproveitar a fantasia de Halloween e foram para a folia vestidos de Rhaenyra e Daemon Targaryen, personagens da série A Casa do Dragão.

Morando em Montreal, no Canadá, há 8 anos, o casal não perde um Carnaval sequer. Todo ano, fazem questão de voltar ao Brasil para visitar a família e cair na folia. “No Canadá não tem festa como essa”, comenta Roberto. Após a primeira apresentação, repleta de releituras de músicas de artistas cearenses, como Fagner, Ednardo e Belchior, a Banda da Nega assumiu o palco com seu estilo retrô resgatando tradições de carnavais antigos. A criatividade ganha as ruas em cores e brilhos Livia Silveira e Roberto Fellix aproveitaram o carnaval para reutilizar e fantasia de Halloween e caíram na folia vestidos de Rhaenyra e Daemon Targaryen, personagens da série A Casa do Dragão Crédito: Bianca Nogueira

Magos, heróis, personagens de filmes, séries, animes, orelhas de coelhos e leques reinaram no Carnaval da criatividade. Algumas mais elaboradas, outras mais simples, o importante era a alegria de poder vestir o que quiser. O calor após a chuva deu espaço para as fantasias menos cobertas e eles, os quase indispensáveis, leques. Coloridos e estilosos, além de deixar o visual digno de desfile da Sapucaí, ajudaram a suportar o clima quente das ruas e deixas as coreografias mais ousadas. Não tinha cantor e música no palco que não pudesse contar com o estalar de vários leques abrindo e fechando no meio da galera. Família reunida, folia garantida Micheline Albuquerque decidiu aproveitar o último dia de Carnaval com a família reunida no Mercado dos Pinhões Crédito: Bianca Nogueira

Não tem mesmo quem resista a uma festa de Carnaval bem organizada. A segurança no Mercado dos Pinhões foi motivo de elogios por parte dos foliões. A todo momento, duplas de Policiais Militares patrulhavam a festa e as ruas ao redor. Segurança que estimulou mães e pais a levarem a criançada para aproveitar a festa. Distantes da adultez da festa e imersas no próprio universo infantil, crianças se divertiam fantasiadas de super-heróis e princesas. Algumas faziam um mela-mela bem controlado com spray de espuma e confetes. Os pais aproveitaram a programação a luz do dia e chegaram antes da lotação começar para dar tempo a criançada se divertir com liberdade e segurança, sem riscos de se perder na multidão.

Micheline Albuquerque, 45, faz questão de aproveitar o Carnaval em família. Mãe de três filhos, trouxe o mais velho, Eduardo Rian, 16, autista não verbal, que se diverte muito com as atrações no palco. Enquanto isso, os caçulas, Glaydson Filho, 3, e Maria Cecília, 4, exploram o espaço em meio a brincadeiras e pulam sem parar.

Para garantir a segurança e aproveitar a festa sem preocupações, Micheline conta com o apoio do marido, Glaydson Lima, 50, e do cunhado, Lucas Moura, 31. Camila Mota, 36, também viu na programação uma oportunidade para incluir os filhos na folia. Aproveitando a folga no trabalho, levou Aaron, 4, e Álvaro, 6, para o primeiro Carnaval da dupla. Ela elogiou a organização do evento e destacou que o horário foi ideal, já que a chuva da manhã atrapalhou a ida a outros bloquinhos infantis.