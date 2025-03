Ivete Sangalo interrompe desfile em Salvador para celebrar noivado de foliões

O pedido aconteceu enquanto Ivete Sangalo passava com o Bloco Coruja pelo circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador

" Para tudo! Ele está pedindo ela em casamento. Alice, você quer casar com ele? Meu Deus, Alice, amiga!", empolgou-se Ivete Sangalo.

"Não tem essa coisa de 'na alegria e na tristeza'. É na hora de pegar para fazer o dever, pegar o carro e levar as crianças para a escola. Pedro e Alice, Deus abençoe vocês. Eita, Alice, vai ter que casar", comemora.

Após o "sim" e a reação coletiva da multidão , Ivete ainda aproveitou o momento para frisar as responsabilidades da vida a dois.

Ivete Sangalo faz homenagem a Preta Gil no Carnaval de Salvador

Nesta sexta, 28, a baiana parou o trio no circuito Barra-Ondina para celebrar a recuperação da filha de Gilberto Gil, que esteve internada no fim de 2023 e recebeu alta no início deste mês.

"Você conseguiu proteger todos nós da dor e da angústia, porque você é uma mulher extraordinária! Irmã, você não tem ideia do que é para mim entrar nesse Carnaval e dar de cara com você! Você merece viver! Eu te amo, minha Pretinha!", disse Ivete em direção a Preta Gil, que surgiu na sacada do camarote Expresso 2222.

Preta Gil ficou 55 dias internada em tratamento contra um câncer. A artista passou por uma cirurgia de 21 horas para a retirada de pelo menos seis focos de um tumor. Ela chegou a Salvador na quinta-feira, 27.