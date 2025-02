Carnaval 2025: confira a programação dos bares de Fortaleza

Além do Carnaval de rua com os tradicionais bloquinhos, a Cidade se cerca por festas promovidas em bares e restaurantes com festas de Carnaval

Apesar de o Carnaval de Fortaleza acontecer oficialmente do sábado, 1º, à terça-feira, 4, os restaurantes e bares da Cidade já começaram suas festividades com muita música e promoções no cardápio. A espectativa para o público é que esse locais continuem com programação durante o período.

É para dentro dos ambientes privados que muitos foliões vão comemorar o Carnaval, por razões que vão desde a preferência por festas intimistas, por segurança, ou para fugir da chuva que chega a Fortaleza neste período.