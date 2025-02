Pré-Carnaval de Fortaleza terá mais uma vez Luxo da Aldeia / Crédito: AURÉLIO ALVES

Veja abaixo a programação gratuita do Pré-Carnaval 2025 em Fortaleza de sexta, 7 de fevereiro (07/02), a domingo, 9 de fevereiro (09/02). Prefeitura da Capital divulgou o line-up na noite desta quinta-feira, 6.

Pré-Carnaval de Fortaleza 2025: programação oficial de sexta, 7, a domingo, 9 Sexta-feira (07/02) Praça do Ferreira

18h30 - Luxo da Aldeia

Mercado dos Pinhões

17h - DJ Ada Porã

18h40 - Karol do Axé

20h20 - Essas Mulheres

Centro Cultural Belchior

17h30 - Tambores Carnavalescos Caravana Cultural

19h - Bloco Esse Ano Eu Não Morro

20h30 - Dragões do Ritmo

Sábado (08/02) Mocinha

18h - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Praça do Ferreira

18h - Bloco Concentra Mas Não Sai

Aterrinho da Praia de Iracema

15h - Concentração dos blocos

16h - Cortejo Baqueta Clube de Ritmistas

17h - Cortejo Unidos da Cachorra

18h - Cortejo Bloco Camaleões do Vila

19h - Cortejo Bloco Bonde Batuque

20h30 - Moacyr Luz & Samba do Trabalhador

Palco

17h - DJ Kinas

18h30 - Bloco Mambembe

20h30 - Moacyr Luz & Samba do Trabalhador

22h30 - Bloco Bonde Batuque

Benfica (Praça João Gentil)

17h - DJ Silas

18h - Lidia Maria e o Bloco do Prazer

20h - Banda No Lance

Praça do Mirante (Morro de Santa Terezinha)

16h - DJ Fish Vinil

17h - Semente Brasileira

18h30 - Beat Levada Brasileira

Polo de Lazer da Sargento Hermínio

16h - DJ Thalu

17h - Samba do Zé

18h30 - Banda Dó Ré Mi

Praça da Lagoa de Messejana

16h - DJ Adrian Brasil

17h - Prabalá

18h30 - Tropa do Rubão