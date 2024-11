Papa Francisco simplifica ritos funerários papais; entenda o que mudou

O papa Francisco anunciou mudanças significativas nos ritos funerários dos pontífices, com o objetivo de simplificar e adaptar as cerimônias para refletir melhor a fé cristã na ressurreição.

Entre as mudanças estão a eliminação dos três caixões tradicionais e a confirmação da morte na capela, e não no quarto.

Primeira estação: confirmação da morte na residência papal

Após a constatação do falecimento, o corpo do papa é preparado e vestido com os paramentos papais. Essa cerimônia ocorre na capela privada do pontífice, agora adaptada para a Casa Santa Marta, onde Francisco vive.

Em seguida, o corpo é depositado em um caixão simples de madeira com interior de zinco, diferentemente da prática anterior, que utilizava três caixões de materiais distintos.

