Pós-Carnaval: confira a programação gartuita de Salvador

A Prefeitura de Salvador anunciou a primeira edição do Viva Verão. Evento conta com várias apresentações gratuitas e garante mais dias de folia na Bahia; confira

O Carnaval passou, mas a folia não, pelos menos em Salvador. A capital baiana está com a programação cheia com a primeira edição do Viva Verão, anunciado pela Prefeitura da cidade.

O evento vai contar com diversas apresentações gratuitas na Praça Cairu, entre os dias 16 e 25 de fevereiro. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, postou nas suas redes sociais as atrações musicais, que contam com nomes como Gaby Amarantos, Timbalada, Olodum e Glória Groove.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA | 5 passeios para fazer em Salvador em um fim de semana