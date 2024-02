Resultado Carnaval RJ 2024: veja apuração ao vivo

Após o término dos desfiles das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro, veja como acompanhar a apuração para decidir a campeã carioca de 2024

Ao todo, 36 jurados irão avaliar nove quesitos com notas de 9 a 10 pontos, diferentemente do Carnaval paulista, onde os jurados podem aplicar notas de 8 até 10.

Com o fim dos dois dias de desfile do Carnaval carioca, as escolas de samba do Rio de Janeiro mudam o foco agora para a apuração que acontece nesta quarta-feira, 14, a partir das 16h (horário de Brasília). O resultado das notas provenientes dos desfiles será divulgado no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Naquela ocasião, o jurado Adilson Gomes Oliveira cravou seu nome na história como o 'pior jurado da história da Sapucaí', ao distribuir notas de 7,8 a 9,9, sem aplicar um mísero 10. Logo após esse episódio, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) mudou seu modelo de notas.

As escolas aguardam a definição para descobrir quem será a grande campeã do Carnaval carioca. Além disso, as seis primeiras colocadas irão participar do desfile das campeãs.

O Sábado das Campeãs será realizado no dia 17 de fevereiro de 2024, a partir das 20h, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Carnaval do RJ: onde assistir à apuração

Assim como os desfiles, toda a apuração completa será transmitida pelos canais Globo, tanto em TV aberta quanto no streaming, a partir das 16h. Veja onde assistir à apuração do Carnaval do Rio de Janeiro.

Globo: TV aberta



TV aberta GloboPlay: Streaming

Carnaval do RJ: saiba quais são os quesitos em julgamento

Para decidir qual escola vai se consagrar campeã do Carnaval carioca em 2024, são levados em conta nove quesitos. Em cada um deles, os jurados fazem suas avaliações e compartilham notas entre 9 e 10.