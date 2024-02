Vai-Vai afirma que ala com PMs demônios não foi um ataque ou provocação

A escola de samba Vai-Vai, de São Paulo, divulgou nesta terça-feira, 13, uma nota afirmando que não houve provocação ou ataque aos policiais militares do Choque representados como demônios. A representação esteve presente em uma das alas durante desfile no sábado, 10.

A nota explica que as imagens fazem uma “uma justa homenagem ao álbum e ao próprio Racionais MC’s“, grupo dono do álbum que deu origem ao enredo da escola em 2024: Capítulo 4, Versículo 3 – Da rua e do povo, o Hip Hop — Um manifesto paulistano.