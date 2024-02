Resultado Carnaval SP 2024: veja apuração ao vivo

As escolas receberão suas notas conforme foram organizadas perante os desfiles de sexta-feira, 9, e sábado, 10. Desta forma, a agremiação Camisa Verde e Branca abre as notas de todos os quesitos. Já os Acadêmicos do Tucuruvi serão os últimos a descobrir sua avaliação.

Após duas noites de apresentações no Anhembi, em São Paulo, o sambódromo da capital paulista recebe, durante esta tarde de terça-feira, 13, a apuração dos desfiles das escolas de samba que estão no grupo especial.

Além da premiação em dinheiro, a campeã será premiada com uma presença no desfile das campeãs.

O evento acontece no sábado, 17, contando com a participação das cinco primeiras colocadas no grupo especial; a vice-campeã e a campeã do grupo de Acesso II; e a vice-campeã e a campeã do Grupo de Acesso I.

Carnaval de SP: onde assistir à apuração

Assim como os desfiles, toda a apuração completa será transmitida pelos canais Globo, tanto em TV aberta quanto no streaming, a partir das 16h. Veja onde assistir à apuração do Carnaval de São Paulo.

Globo : TV aberta

: TV aberta GloboPlay: Streaming

Carnaval de SP: saiba quais são os quesitos em julgamento

Para decidir qual escola vai se consagrar campeã do carnaval paulista em 2024 são levados em conta nove quesitos. Em cada um deles, os jurados fazem suas avaliações e compartilham notas entre 8 e 10.

Na apuração, até mesmo o cumprimento, ou não, dos horários dos desfiles influencia nas notas das escolas. Ao todo, serão 36 jurados, sendo quatro em cada um dos quesitos.

