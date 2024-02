Último dia de Carnaval em Paracuru amanhece com tempo fechado

Último dia de folia do Carnaval 2024 iniciou com o tempo fechado no município de Paracuru Crédito: AURÉLIO ALVES

A manhã desta terça-feira, 13, último dia de folia do Carnaval 2024, iniciou com o tempo nublado no município de Paracuru, localizado no Litoral Oeste cearense. Por volta de 6 horas, a chuva forte atingiu o município e foi diminuindo até parar. Porém, às 8 horas a precipitação retornou, com neblinas e o céu constantemente nublado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Leia mais Com mela-mela, marchinha e funk, Carnaval em Paracuru agita os foliões Sobre o assunto Com mela-mela, marchinha e funk, Carnaval em Paracuru agita os foliões

O cenário de chuvas fracas e alguns raios no horizonte não afastou os foliões da praia, que se reuniram no local para aproveitarem o dia. Com o equipamento apoiado em algumas pedras, Maurício Martins, de 74 anos, organizava-se para lançar a isca de sua vara de pescar ao mar. O aposentado é “filho da terra”, vivendo a infância em Paracuru. Na juventude, mudou-se para Fortaleza, mas sempre está em Paracuru para desopilar da agitação da Capital, principalmente aos fins de semana. “Venho para descansar mesmo, apesar de ser Carnaval. Meu tempo de curtir a folia já passou. Mas aqui é muito bom, perto de Fortaleza pra quem vem de lá, dá até pra ir e voltar no mesmo dia”, comenta. Maurício chegou na sexta-feira, 9, ao município e, desde então, todos os dias, faça chuva ou sol, ele vem até a praia praticar a pescaria. “Pesco desde menino, meu cabelo até era loiro de tanto vir pra praia [risos]. Até agora só peguei peixe pequeno, coisa de meio quilo”, relata o aposentado.

Play

Maurício Martins de Castro, pescador por hobby Crédito: AURÉLIO ALVES Maurício Martins de Castro, pescador por hobby Crédito: AURÉLIO ALVES As barracas de praia, mesmo com poucos clientes, ligaram o som ambiente. De maneira contida e sem um tom estrondoso ou incômodo, as canções variaram entre ritmos mais calmos, como reggae, forró das antigas e rock nacional. Um pouco afastado dos empreendimentos, estava o ourives Erando de Souza, 40. Vindo de Fortaleza, ele está desde a última sexta-feira, 9, em Paracuru e pretende voltar para a Capital apenas amanhã. Desde cedo na praia, ele aproveitou a orla menos cheia para procurar tesouros com seu detector de metais.

“Até agora não encontrei nada demais. Faço essa prática a anos por hobby, em dias de maré cheia consigo encontrar coisas de metal e até ouro”, explica Erando. Essa não é a primeira vez que ele vem ao município, mas é o primeiro carnaval. “Pretendo voltar em um próximo carnaval. Foi ótimo! Na chuva ou no sol estive aqui. Hoje mesmo ainda vou no Mela-mela”, relata o ourives. Erando de Souza, ourives, utilizando o detector de metal em Paracuru Crédito: AURÉLIO ALVES Trabalhando há mais de dez anos como bugueiro nas praias da Paracuru, Marcus Eury conta que, apesar da grande quantidade de brincantes registradas na cidade na segunda-feira, o fluxo de clientes que tem procurado passeios tem sido abaixo do esperado.