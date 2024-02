Vai chover no Carnaval? Veja previsão para Fortaleza

Saiba o que esperar na hora de curtir a folia do Carnaval em Fortaleza, capital do Ceará; confira previsão do tempo para as festividades

Com as festividades chegando, a fantasia pode não ser a única coisa que necessita de preparo dos foliões. Já pensou cair na folia só para deixar o bloquinho na hora da chuva? Ou ainda esquecer de caprichar no protetor solar?

Na região Nordeste, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuvas intensas em áreas do Maranhão, Piauí, sul do Ceará, oeste da Bahia, sertão de Pernambuco e Paraíba, com acumulados superiores a 50 milímetros.

Mas qual o clima previsto para Fortaleza, capital do Ceará, nos dias de Carnaval? Confira a resposta a seguir.