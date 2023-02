Netflix, Prime Video e Star+: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "J-hope in the Box" e "Se Beber, Não Case! Parte II", confira as opções!

Prime Video



"Se Beber, Não Case! Parte III", o terceiro e último filme da franquia de comédia do diretor Todd Phillips. Desta vez, não há casamento, nem despedida de solteiro. O que poderia dar errado? Mas quando o Bando de Lobos cai na estrada, qualquer coisa pode acontecer.

Disney +



“Jack in the Box” acompanha J-hope, estrela do grupo BTS, enquanto trabalha na criação de seu primeiro álbum solo. Ao longo da produção, o público terá uma oportunidade inédita de ver os desafios criativos que existem no processo de criação de um álbum, além de lugar garantido na primeira fila da apresentação do j-hope no Lollapalooza 2022 e a listening party do álbum.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Na Palma da Mão



Whindersson Nunes: Isso não é um culto



Summer Strike - Temporada 1



Sem Filtro - Temporada 1



Red Rose - Temporada 1



Aggretsuko - Temporada 5



As Leis de Lidia Poët - Temporada 1



Rainhas Africanas: Nzinga



Família Upshaw - Parte 3



Submundo do Crime - Temporada 2



Thomas e Seus Amigos: Trens a Todo Vapor – Temporada 2



Disney +

The Bad Batch - Temporada 2



J-Hope in The Box



Shortsmas with Big City Greens



Prime Video

Elvis é Assim



Profissão de Risco



Cães de Guerra



Doutor Sono



A Lenda de Tarzan



Mortal Kombat



Carnival Row - Temporada 2



Se Beber, Não Case! Parte II



Se Beber, Não Case! Parte III



Correspondência de Rancor



Sherlock Holmes 2: O Jogo de Sombras



A Cabeça de Joaquín Murrieta - Temporada 1



LEGO DC Liga da Justiça vs. Liga Bizarro



Aves de Rapina (Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa)



Star+

Meios-irmãos



O Herdeiro: A Dinastia do Freestyle



Ace Ventura: Um Detetive Diferente



Horário Nobre - Temporada 1



Wu-Tang an American Saga - Temporada 3



Bem-Vindo ao Futuro - Temporada 2



Planeta Sexo com Cara Delevingne - Temporada 1



Real Housewives of Beverly Hills - Temporada 11



Real Housewives of New Jersey - Temporada 12



