Temporada de teatro: veja lista com 11 peças para ver em janeiro

De "Guerreiras do K-Pop" a "Drácula", temporada de teatro 2026 tem início em Fortaleza / Crédito: Diego Souza/Divulgação/ Netflix/Divulgação

Fortaleza já deu início à temporada de teatro 2026. O Vida&Arte separou mais de 10 espetáculos para você conferir durante o mês de janeiro em diferentes equipamentos culturais da Cidade. A lista começa na terça-feira, 6.

A comédia é predominante entre as peças selecionadas. "As Vizinhas", "Casa Broder Fortaleza" e "Tita&Nic" são as representantes do gênero e ocorrem no Teatro da Praia. A primeira explora a dinâmica entre duas mulheres muito diferentes, uma recém-divorciada e uma funcionária pública, que dividem o mesmo corredor do prédio onde moram. Já a segunda transforma o cotidiano de uma família de classe média em um reality show aos moldes do Big Brother Brasil. "Tita&Nic", por sua vez, importa e adapta a história de "Titanic" para o Brasil, tratando de temas como poder, romance e pobreza com humor. Drácula ganha nova adaptação no teatro Para contemplar todos os gostos, "Drácula - A Lenda da Sombra" adiciona à lista uma dose de terror, drama e mistério. Inspirada no livro de Bram Stoker, a peça teatral traz para os palcos o icônico, sensual e nobre vampiro do romance gótico de 1897, que viaja alimentando-se de sangue para conquistar a imortalidade.

Com grande elenco e produção independente, a narrativa clássica ganha novos ares com a montagem. "Nesse espetáculo nós homenageamos a obra original mas também trazemos novos personagens, novos desfechos e novas explicações para o que aconteceu", diz Iuri Cintra. O diretor do espetáculo, que também assina o texto da peça, lista "os motivos de Vlad se tornar um vampiro, o passado de sua amada Mina, o envolvimento de outros personagens na trama e suas personalidades" entre as mudanças apresentadas na adaptação. Tendo estreado no ano passado, a peça retorna aos palcos em 2026, dessa vez do Theatro José de Alencar. Da estreia, Iuri Cintra ressalta o encantamento do público com "Drácula - A Lenda da Sombra".

Ainda que a comédia seja amplamente associada ao Ceará, ele afirma acreditar "que nosso povo também anseia por mais produções grandiosas e ousadas que sejam feitas aqui na nossa terra, o que muito nos dá orgulho". Filmes famosos adaptados para o teatro Após o filme "Guerreiras do K-Pop" tornar-se o mais visto da Netflix, a produção agora chega aos palcos. "As Estrelas Guerreiras do K-Pop" e "Guerreiras Mágicas do K-Pop" inspiram-se na produção para levar a história de três jovens artistas ao teatro. LEIA TAMBÉM | Teatro musical se expande Brasil e ganha as escolas do Ceará

"Matilda", obra de Roald Dahl que virou um filme de sucesso em 1997, também ganha os palcos em Fortaleza com o espetáculo "Matilda O Musical". A montagem adapta a história da garotinha que encontra nos livros a salvação das violências e negligência. Espetáculos de drama mais poéticos também estão na lista. "Um Pé de Quê?" e "Aracati" são produções cênicas que relacionam o interior do Ceará à memória. Em "Um Pé de Quê?", o grupo Lindo aborda a velhice e a memória na personagem Dona Neuma, partindo de uma cidade interiorana. "Aracati" explora a memória guiada pelo caminho traçado pelos ventos de Aracati, município cearense localizado a 150 km de Fortaleza.