Temporada de teatro: veja lista com 11 peças para ver em janeiro

Temporada de teatro: veja lista com 11 peças para ver em janeiroCom destaque para a comédia, veja lista de peças de teatro em cartaz em Fortaleza durante o mês de janeiro
Fortaleza já deu início à temporada de teatro 2026. O Vida&Arte separou mais de 10 espetáculos para você conferir durante o mês de janeiro em diferentes equipamentos culturais da Cidade. A lista começa na terça-feira, 6.
A comédia é predominante entre as peças selecionadas. "As Vizinhas", "Casa Broder Fortaleza" e "Tita&Nic" são as representantes do gênero e ocorrem no Teatro da Praia.
A primeira explora a dinâmica entre duas mulheres muito diferentes, uma recém-divorciada e uma funcionária pública, que dividem o mesmo corredor do prédio onde moram.
Já a segunda transforma o cotidiano de uma família de classe média em um reality show aos moldes do Big Brother Brasil. "Tita&Nic", por sua vez, importa e adapta a história de "Titanic" para o Brasil, tratando de temas como poder, romance e pobreza com humor.
Drácula ganha nova adaptação no teatro
Para contemplar todos os gostos, "Drácula - A Lenda da Sombra" adiciona à lista uma dose de terror, drama e mistério. Inspirada no livro de Bram Stoker, a peça teatral traz para os palcos o icônico, sensual e nobre vampiro do romance gótico de 1897, que viaja alimentando-se de sangue para conquistar a imortalidade.
Com grande elenco e produção independente, a narrativa clássica ganha novos ares com a montagem. "Nesse espetáculo nós homenageamos a obra original mas também trazemos novos personagens, novos desfechos e novas explicações para o que aconteceu", diz Iuri Cintra.
O diretor do espetáculo, que também assina o texto da peça, lista "os motivos de Vlad se tornar um vampiro, o passado de sua amada Mina, o envolvimento de outros personagens na trama e suas personalidades" entre as mudanças apresentadas na adaptação.
Tendo estreado no ano passado, a peça retorna aos palcos em 2026, dessa vez do Theatro José de Alencar. Da estreia, Iuri Cintra ressalta o encantamento do público com "Drácula - A Lenda da Sombra".
Ainda que a comédia seja amplamente associada ao Ceará, ele afirma acreditar "que nosso povo também anseia por mais produções grandiosas e ousadas que sejam feitas aqui na nossa terra, o que muito nos dá orgulho".
Filmes famosos adaptados para o teatro
Após o filme "Guerreiras do K-Pop" tornar-se o mais visto da Netflix, a produção agora chega aos palcos. "As Estrelas Guerreiras do K-Pop" e "Guerreiras Mágicas do K-Pop" inspiram-se na produção para levar a história de três jovens artistas ao teatro.
"Matilda", obra de Roald Dahl que virou um filme de sucesso em 1997, também ganha os palcos em Fortaleza com o espetáculo "Matilda O Musical". A montagem adapta a história da garotinha que encontra nos livros a salvação das violências e negligência.
Espetáculos de drama mais poéticos também estão na lista. "Um Pé de Quê?" e "Aracati" são produções cênicas que relacionam o interior do Ceará à memória.
Em "Um Pé de Quê?", o grupo Lindo aborda a velhice e a memória na personagem Dona Neuma, partindo de uma cidade interiorana. "Aracati" explora a memória guiada pelo caminho traçado pelos ventos de Aracati, município cearense localizado a 150 km de Fortaleza.
No embalo da celebração do Dia de Reis, marcado no calendário de janeiro, o espetáculo "O Encantar do Mateus e o Boi Bordado" mistura o reisado e o teatro de mamulengos. Para o público infantil, "O Espetáculo Spidey e Seus Amigos" traz os heróis que combatem crimes e entretêm a criançada.
Veja peças de teatro em Fortaleza em janeiro
1. Um Pé de Quê?
- Quando: terças-feiras, de 6 a 27 de janeiro, às 19h30min
- Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20 (meia) R$ 40 (inteira). Via Sympla
2. As Estrelas Guerreiras do K-Pop
- Quando: sábado, 10, às 16 horas e às 19 horas
- Onde: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles)
- Quanto: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). Via Sympla
3. As Vizinhas
- Quando: sábado, 10, às 21h30min
- Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Via Sympla
4. Casa Broder Fortaleza
- Quando: sexta-feira, 16, às 21h30min
- Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Via Sympla
5. Tita&Nic
- Quando: sábado, 17, às 21h30min
- Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Via Sympla
6. O Encantar do Mateus e o Boi Bordado
- Quando: sexta-feira, 23, às 12h30min
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Gratuito
7. Guerreiras Mágicas do K-Pop
- Quando: domingo, 25, às 15 horas
- Onde: Theatro Via Sul Fortaleza - 3° piso (av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga)
- Quanto: a partir de R$ 50. Via Uhuu
8. Aracati
- Quando: sexta-feira, 30, até domingo, 1° de fevereiro, às 20 horas
- Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Via Sympla
9. O Espetáculo Spidey e Seus Amigos
- Quando: sábado, 31, às 15 horas
- Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga)
- Quanto: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). Via Uhuu
10. Matilda O Musical
- Quando: sábado, 31, às 16h30min e 19h30min
- Onde: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles)
- Quanto: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). Via Sympla
11. Drácula - A Lenda da Sombra
- Quando: sábado, 31 de janeiro, e domingo, 1° de fevereiro, às 19 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Quanto: entre R$ 25 e R$ 100. Via Sympla