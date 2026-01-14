Casa Amarela: curso de fotografia tem inscrições até esta quarta,14

Curso de fotografia da Casa Amarela tem inscrições até esta quarta, 14As inscrições para o Curso Básico de Fotografia da Casa Amarela Eusélio Oliveira seguem apenas até esta quarta-feira, 14 de janeiro
A Casa Amarela Eusélio Oliveira, equipamento cultural da Universidade Federal do Ceará (UFC), está com inscrições abertas até esta quarta-feira, 14, para seu Curso Básico de Fotografia. Restam poucas vagas para o curso.
As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 18h30min às 21h30min, e começam na segunda-feira, 19. O curso é ministrado até 12 de fevereiro e tem carga horária de 60 horas. É necessário ter idade mínima de 16 anos.
Para garantir a vaga, é preciso preencher formulário eletrônico e fazer o pagamento da taxa de inscrição. São cobrados R$ 450 à vista no pix. É possível pagar via cartão de crédito em até três vezes, mas o valor cobrado passa a ser R$ 500.
Curso de Fotografia Básica: de conceitos básicos a ensaio fotográfico
A organização do Curso de Fotografia Básica da Casa Amarela informa que não são disponibilizadas câmeras fotográficas para os alunos. Assim, eles precisam levar o próprio equipamento ou utilizar o celular para as práticas.
No curso, os estudantes aprenderão sobre assuntos como a história da fotografia, conceitos básicos, tipos de câmera e suas características, controles de exposição, composição fotográfica, edição básica e mercado fotográfico. Haverá ensaio no final do programa.
O curso é dividido em duas turmas. A Turma 1 é conduzida pelo professor e fotógrafo de rua Thiago Braga. A Turma 2, por sua vez, tem aulas com o professor de audiovisual e fotografia Jardel Gonçalves. A Casa Amarela dispõe de estacionamento, mas por ordem de chegada e com espaço limitado.
Para obter o certificado de conclusão do curso emitido pela UFC, o aluno precisa comparecer obrigatoriamente a no mínimo 75% das aulas. Caso ele não consiga concluir o curso por motivos pessoais (exceto em casos de saúde), não haverá devolução do valor pago nem remanejamento para outro semestre.
Confira a ementa do Curso Básico de Fotografia da Casa Amarela
- História da Fotografia, conceitos básicos e introdução ao Pensamento da Imagem
- A luz e suas características
- Tipos de câmera e suas características
- Controle de exposição (abertura do diafragma, velocidade do obturador e ISO)
- Objetivas (tipos de lente, distância focal, implicações estéticas e técnicas)
- Composição fotográfica
- Linguagens (fotografia de rua, retrato, arquitetura)
- Fluxo de trabalho (tipos de arquivo digital, organização e armazenamento)
- Edição básica
- Mercado fotográfico
- Estatuto da imagem (autorização de uso de imagem e implicações éticas)
- Ensaio final
Curso Básico de Fotografia Casa Amarela Eusélio Oliveira
- Inscrições: até esta quarta-feira, 14 de janeiro, via formulário eletrônico
- Quando: aulas de segunda a quinta-feira, das 18h30min às 21h30min; início na segunda-feira, 19 de janeiro, e conclusão em 12 de fevereiro
- Onde: Casa Amarela Eusélio Oliveira (Avenida da Universidade, 2591 - Benfica)
- Quanto: R$ 450 (via pix) ou R$ 500 (parcelado em até 3x no cartão de crédito)
- Mais informações: (85) 3366-7772 (WhatsApp) ou @casaamarelaufc no Instagram