Casa Amarela: curso de fotografia tem inscrições até esta quarta,14

Casa Amarela Eusélio Oliveira é equipamento cultural da Universidade Federal do Ceará (UFC) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Casa Amarela Eusélio Oliveira, equipamento cultural da Universidade Federal do Ceará (UFC), está com inscrições abertas até esta quarta-feira, 14, para seu Curso Básico de Fotografia. Restam poucas vagas para o curso. As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 18h30min às 21h30min, e começam na segunda-feira, 19. O curso é ministrado até 12 de fevereiro e tem carga horária de 60 horas. É necessário ter idade mínima de 16 anos.

Para garantir a vaga, é preciso preencher formulário eletrônico e fazer o pagamento da taxa de inscrição. São cobrados R$ 450 à vista no pix. É possível pagar via cartão de crédito em até três vezes, mas o valor cobrado passa a ser R$ 500. Curso de Fotografia Básica: de conceitos básicos a ensaio fotográfico A organização do Curso de Fotografia Básica da Casa Amarela informa que não são disponibilizadas câmeras fotográficas para os alunos. Assim, eles precisam levar o próprio equipamento ou utilizar o celular para as práticas. Leia também | Escritora cearense Ana Miranda lança curso sobre romance histórico No curso, os estudantes aprenderão sobre assuntos como a história da fotografia, conceitos básicos, tipos de câmera e suas características, controles de exposição, composição fotográfica, edição básica e mercado fotográfico. Haverá ensaio no final do programa.