Dia Nacional do Samba leva shows gratuitos ao Centro de Fortaleza

Programação cultural em alusão ao Dia Nacional do Samba começa em equipamentos de Fortaleza já neste mês
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
No dia 2 de dezembro, o calendário oficial do Brasil marca o Dia Nacional do Samba. Em alusão à data, equipamentos culturais de Fortaleza realizam programação com apresentações musicais, cortejo e feiras no domingo, 30, a partir das 11 horas.

O Circuito do Samba, como foi batizada a programação gratuita, ocorre entre a Estação das Artes, o Mercado AlimentaCE e o Theatro José de Alencar (TJA).

O bloco A Turma do Mamão é a primeira atração. A apresentação tem início na Praça do Muriçoca, no bairro Moura Brasil, e conduz o público ao Mercado Alimenta CE, na Estação das Artes. A partir das 12h45min, Dipas faz o show “Onde tudo começou" na Gare da Estação.

Além das músicas autorais, o cantor de samba e pagode apresenta no repertório grandes nomes do samba, como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Arlindo Cruz e Fundo de Quintal.

A partir das 10 horas, a Feira Agroecológica Delícias da Rajada, com produtos do Quilombo Serra da Rajada, de Caucaia, estará disponível no espaço.

A partir das 15 horas, o bloco A Turma do Mamão faz o segundo cortejo do dia, partindo da Estação das Artes para o TJA, pela rua 24 de Maio. No teatro, entre 16 e 20 horas, o grupo Essas Mulheres e o projeto Samba de Pai pra Filha, de Marcelo 21 e Julinha 21, assumem o espetáculo.

Durante a programação no Theatro José de Alencar, ocorrem a Feira de Cervejas Artesanais, com rótulos locais, como Brewstone, DonkeyHead, Sr. Brauhaus e Turatti, e a Feira Afrogastronômica.

Esta traz os expositores Ajeum de Oyá, Karine Brito Doceria, À Moda da Chef, Coletivo Ayoká, Benzito e a doceria Sereia e Pescado.

Programação Dia do Samba

  • 11 horas - Cortejo do Bloco do Mamão, do Moura Brasil à Estação das Artes
  • 12h15min- Show "Onde tudo começou", do Dipas, na Estação das Artes
  • 15 horas - Cortejo do Bloco do Mamão, da Estação das Artes ao Theatro José de Alencar
  • 16 horas - Show do grupo Essas Mulheres no TJA
  • 18 horas - Show Samba de Pai pra Filha, com Marcelo 21 e Julinha 21 no TJA

 

  • Quando: domingo, 30
  • Locais: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) e Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Gratuita

agenda cultural

