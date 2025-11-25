Dia Nacional do Samba leva shows gratuitos ao Centro de Fortaleza

Programação cultural em alusão ao Dia Nacional do Samba começa em equipamentos de Fortaleza já neste mês

No dia 2 de dezembro, o calendário oficial do Brasil marca o Dia Nacional do Samba . Em alusão à data, equipamentos culturais de Fortaleza realizam programação com apresentações musicais, cortejo e feiras no domingo, 30, a partir das 11 horas.

O Circuito do Samba, como foi batizada a programação gratuita, ocorre entre a Estação das Artes, o Mercado AlimentaCE e o Theatro José de Alencar (TJA).

O bloco A Turma do Mamão é a primeira atração. A apresentação tem início na Praça do Muriçoca, no bairro Moura Brasil, e conduz o público ao Mercado Alimenta CE, na Estação das Artes. A partir das 12h45min, Dipas faz o show “Onde tudo começou" na Gare da Estação.

Além das músicas autorais, o cantor de samba e pagode apresenta no repertório grandes nomes do samba, como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Arlindo Cruz e Fundo de Quintal.

A partir das 10 horas, a Feira Agroecológica Delícias da Rajada, com produtos do Quilombo Serra da Rajada, de Caucaia, estará disponível no espaço.