Peça infantil mistura poesia e brincadeira no Teatro Celina Queiroz

Grupo Mirante estreia "O Mundo ao Contrário" no Celina Queiroz / Crédito: Ares Soares/ Divulgação

E se brincar fosse a chave para derrotar o tempo? É essa pergunta que faz o espetáculo “O Mundo ao Contrário”, criação do Grupo Mirante de Teatro Unifor, que estreia em Fortaleza neste sábado,11. A peça propõe uma experiência lúdica, poética e musical, conduzindo o público a uma reflexão sobre o valor das pausas, da imaginação e do afeto.

Leia Também| Alceu Valença traz a turnê '80 Girassóis' para Fortaleza em 2026 A narrativa acompanha a história de um pai cansado da pressa e das obrigações do cotidiano. Ao perder o macaquinho de pelúcia do filho, ele também perde a lógica que o mantinha preso ao relógio. Grupo Mirante estreia "O Mundo ao Contrário" no Celina Queiroz Crédito: Ares Soares/ Divulgação Guiado por quatro crianças encantadas, ele é levado a um universo onde charadas abrem portas, músicas desfazem feitiços e até o tempo aprende a sorrir. A montagem une elementos de pop art, poesia e interação com o público, reforçando que o tempo que realmente vale é o tempo vivido.