Peça infantil mistura poesia e brincadeira no Teatro Celina Queiroz"O Mundo ao Contrário" propõe reflexão sobre tempo, afeto e imaginação em uma montagem lúdica e acessível para todas as idades
E se brincar fosse a chave para derrotar o tempo? É essa pergunta que faz o espetáculo “O Mundo ao Contrário”, criação do Grupo Mirante de Teatro Unifor, que estreia em Fortaleza neste sábado,11.
A peça propõe uma experiência lúdica, poética e musical, conduzindo o público a uma reflexão sobre o valor das pausas, da imaginação e do afeto.
A narrativa acompanha a história de um pai cansado da pressa e das obrigações do cotidiano. Ao perder o macaquinho de pelúcia do filho, ele também perde a lógica que o mantinha preso ao relógio.
Guiado por quatro crianças encantadas, ele é levado a um universo onde charadas abrem portas, músicas desfazem feitiços e até o tempo aprende a sorrir. A montagem une elementos de pop art, poesia e interação com o público, reforçando que o tempo que realmente vale é o tempo vivido.
Com texto de Annalies Borges e direção de Hertenha Glauce, “O Mundo ao Contrário” propõe uma experiência para todas as idades, que mistura arte, brincadeira e reflexão. A peça estará em cartaz nos finais de semana de outubro, no Teatro Celina Queiroz.
Espetáculo “O Mundo ao Contrário”
- Quando: todos sábados e domingos de outubro, às 17 horas
- Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). À venda no site Sympla e bilheteria do teatro
- Onde: Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)
- Mais informações: www.unifor.br