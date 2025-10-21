Belchior aniversário: confira locais de Fortaleza com shows tributo

Os 79 anos de Belchior são comemorados com sarau que reúne 10 artistas cearenses / Crédito: João Carlos Moura / divulgação

Ícone cultural do Ceará, o cantor Belchior completaria 79 anos no próximo domingo, 26 de outubro. Mesmo falecido, sua figura é referência pulsante em música e nomeia desde bares até equipamentos culturais do Estado em que nasceu. Em celebração à data, diversos pontos de Fortaleza promovem programação cultural com shows em tributo a sua obra.



O Centro Cultural Belchior, espaço localizado na Praia de Iracema, está com programação mensal especial que destaca sua obra e legado, como o show de Vannick Belchior homenageando o pai, que acontece no domingo, 26, às 16 horas. Já no Belch Bar, a celebração vem com shows de Daíra (Niterói-RJ) e da cearense Claudine Albuquerque na sexta-feira, 24. No domingo, 26, a niteroiense retoma ao palco acompanhada de banda e do cantor e compositor Adel Rui, à partir das 17 horas.

O tradicional Cantinho do Frango, espaço de gastronomia e cultura da Cidade, prepara para este domingo, 26, um evento que homenageia Belchior e celebra os 31 anos do estabelecimento.

A programação terá shows dos cearenses Natasha Faria, Juruviara, Mona Gadelha, banda Renegados Além dos Rótulos, Lúcio Ricardo, Oscar Arruda, Felipe Cazaux, Lúcia Menezes, Gabriel Aragão, Ortinho e Luisinho Magalhães. Na quarta-feira, 22, o Cenário Casa de Música será palco da 10ª edição do Sarau Alucinação, uma homenagem com música e poesia, que reúne dez artistas em seis apresentações diferentes. Entre os nomes confirmados, estão Alan Kardec, Alana G. Alencar, Calé Alencar, Edinho Villas Boas, Marta Pinheiro, Mona Gadelha, Raara Rodrigues, Ricardo Pinheiro e Tannat.