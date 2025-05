O que fazer em Fortaleza? Veja festas e shows de hoje, 2, a domingo, 4

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta-feira, 2, até domingo, 4 de maio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Alguns dos destaques são show da banda de rock Capital Inicial no Iguatemi Hall na sexta-feira, 2; festas para assistir ao show da Lady Gaga no sábado, 3; e feira de vinil na Estação das Artes no domingo, 4.

Confira o que fazer em Fortaleza de hoje, 2, a domingo, 4 (2/5 a 4/5):

Sexta-feira, 2

Acústico MTV — 25 Anos

Com : Capital Inicial

: Capital Inicial Quando : 21 horas

: 21 horas Onde : Iguatemi Hall (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

: Iguatemi Hall (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto : a partir de R$ 150

: a partir de R$ 150 Vendas: Ingresse

B-Day da Patroa - Raquel, a Princesa Guerreira

Com : Superbanda, Banda Singular e DJ Femmo

: Superbanda, Banda Singular e DJ Femmo Quando : 19 horas

: 19 horas Onde: Budega do Raul (Rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)

Budega do Raul (Rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários) Quanto : R$ 20

: R$ 20 Vendas: OutGo

Sexta das Divas