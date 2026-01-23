Prime Video, Netflix e Disney+ : as estreias da semana (19/01 a 25/01)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (19/01 a 25/01)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia da serie “Queer Eye” e do filme “Amores à Parte”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Prime Video
Após o divórcio, Carey segue o conselho dos amigos e tenta um relacionamento aberto, mas o que parecia ser a solução vira uma confusão caótica.
Netflix
A jornada de Queer Eye se aproxima do fim. Consagrada com o Emmy, a série da Netflix estreia sua décima e última temporada tendo Washington, D.C., como cenário. Ao longo dos novos episódios, Antoni, Jeremiah, Jonathan, Karamo e Tan se despedem do público celebrando a trajetória do programa e sua influência cultural, ao mesmo tempo em que lançam luz sobre histórias inspiradoras de pessoas comuns que fazem a diferença no cotidiano da capital norte-americana.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (19/01 a 25/01)
Prime Video
- Preparation for the Next Life
- Amores à Parte
- O Roubo — Temporada 1
- Bailarina
HBO Max
- O Cavaleiro dos Sete Reinos — Temporada 1
- A Knight in the Making 101
- Primal — Temporada 3
- Talking Tom Heroes: Amigos com Superpoderes
- Becoming Led Zeppelin
- Mel Brooks: The 99 Year Old Man! — Parte 1 e 2
- The Pitt — Temporada 2
- Harpia: Presença Maligna
- Real Time with Bill Maher — Temporada 24
- Industry — Temporada 4
Netflix
- Sandokan
- Solteiros, Ilhados e Desesperados – Temporada 5
- Star Search
- O Último Azul
- Queer Eye – Temporada 10
- Sequestro: Elizabeth Smart
- 007 Contra Spectre
- 007: Sem Tempo para Morrer
- Nunca Mais Outra Vez
- Kaguya: A Princesa Espacial
- Alarme de Incêndio: Abaixo da Terra
- Patinando no Amor – Temporada 1
- Free Bert
- O Falsário
- O Cativo
- Skyscraper Live
- Max: O Cão Herói
- Quem é o Idiota?
- O Assassino Perfeito
- Agente X: A Última Missão
- Armadilha
Disney+
- Me Conte Mentiras — Temporada 3
- The Beauty: Lindos de Morrer — Temporada 1
- Percy Jackson e os Olimpianos — Temporada 2