Prime Video, Netflix e Disney+ : as estreias da semana (19/01 a 25/01)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (19/01 a 25/01)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia da serie “Queer Eye” e do filme “Amores à Parte”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Prime Video

Após o divórcio, Carey segue o conselho dos amigos e tenta um relacionamento aberto, mas o que parecia ser a solução vira uma confusão caótica. 

Netflix

A jornada de Queer Eye se aproxima do fim. Consagrada com o Emmy, a série da Netflix estreia sua décima e última temporada tendo Washington, D.C., como cenário. Ao longo dos novos episódios, Antoni, Jeremiah, Jonathan, Karamo e Tan se despedem do público celebrando a trajetória do programa e sua influência cultural, ao mesmo tempo em que lançam luz sobre histórias inspiradoras de pessoas comuns que fazem a diferença no cotidiano da capital norte-americana.


Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (19/01 a 25/01)

Prime Video

  • Preparation for the Next Life
  • Amores à Parte
  • O Roubo — Temporada 1
  • Bailarina

HBO Max

  • O Cavaleiro dos Sete Reinos — Temporada 1
  • A Knight in the Making 101
  • Primal — Temporada 3
  • Talking Tom Heroes: Amigos com Superpoderes
  • Becoming Led Zeppelin
  • Mel Brooks: The 99 Year Old Man! — Parte 1 e 2
  • The Pitt — Temporada 2
  • Harpia: Presença Maligna
  • Real Time with Bill Maher — Temporada 24
  • Industry — Temporada 4

Netflix

  • Sandokan
  • Solteiros, Ilhados e Desesperados – Temporada 5
  • Star Search
  • O Último Azul
  • Queer Eye – Temporada 10
  • Sequestro: Elizabeth Smart
  • 007 Contra Spectre
  • 007: Sem Tempo para Morrer
  • Nunca Mais Outra Vez
  • Kaguya: A Princesa Espacial
  • Alarme de Incêndio: Abaixo da Terra
  • Patinando no Amor – Temporada 1
  • Free Bert
  • O Falsário
  • O Cativo
  • Skyscraper Live
  • Max: O Cão Herói
  • Quem é o Idiota?
  • O Assassino Perfeito
  • Agente X: A Última Missão
  • Armadilha

Disney+

  • Me Conte Mentiras — Temporada 3
  • The Beauty: Lindos de Morrer — Temporada 1
  • Percy Jackson e os Olimpianos — Temporada 2

