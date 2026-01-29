Conheça Xania Monet: artista gerada por IA fechou um contrato milionário com gravadora

A “diva pop” brasileira já acumula mais de 200 mil seguidores no Instagram e já se “apresentou” em eventos como Grammy e The Town, além de ter um feat com Billie Eilish. Em seu perfil, é possível até ver “encontros” com artistas como Anitta e Bruna Marquezine.

Crédito: Montagem/Reprodução @tocannaoficial