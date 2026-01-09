Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prime Video, Netflix e HBO Max : as estreias da semana (05/01 a 11/01)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (05/01 a 11/01)
Carolina Passos
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia dos filmes “É Assim Que Acaba” e do filme “De Férias com Você”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Prime Video

É Assim Que Acaba, o primeiro romance de Colleen Hoover adaptado ao cinema, conta a história de Lily Bloom (Blake Lively), uma mulher que supera uma infância traumática para embarcar numa nova vida em Boston e seguir o sonho de abrir o seu próprio negócio.

Um encontro casual com o neurocirurgião Ryle Kincaid (Justin Baldoni) cria uma ligação intensa, mas à medida que os dois se apaixonam profundamente, Lily começa a ver lados de Ryle que a fazem lembrar a relação dos seus pais. Quando o primeiro amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), retorna subitamente na sua vida, a sua relação com Ryle é abalada e Lily apercebe-se que tem de aprender a confiar na sua própria força para fazer uma escolha impossível para o seu futuro.

Netflix

Poppy é livre, leve e solta. Alex planeja tudo. Depois de vários anos passando férias juntos, esses dois opostos começam a achar que são perfeitos um para o outro.


Confira todos os lançamentos no streaming da semana (05/01 a 11/01)

Prime Video

  • Febre de Primavera — Temporada 1
  • O Incidente de Darwin — Temporada 1
  • Beast Games — Temporada 2
  • É Assim Que Acaba
  • Guerra Oculta
  • O Gerente da Noite — Temporada 2

HBO Max

  • Margarida, Que Sua Lenda Valha a Pena
  • O Culto da Morte: O Caso Andrea Yates
  • Quase 18
  • Os Smurfs e a Vila Perdida
  • Saudosa Maloca
  • A Identidade Bourne
  • A Supremacia Bourne
  • O Ultimato Bourne
  • O Legado Bourne
  • Jason Bourne
  • The Pitt — Temporada 2
  • Stonehouse
  • O Palhaço no Milharal
  • Industry — Temporada 4

Netflix

  • Maria, a Caprichosa
  • The Good Doctor: O Bom Doutor — Novas Temporadas
  • Pokémon: Horizontes — Temporada 3
  • Destrancados: Um Experimento na Prisão — Temporada 2
  • Marcello Hernández: American Boy
  • Dele & Dela — Temporada 1
  • Casamento às Cegas: Alemanha — Temporada 2
  • De Férias com Você
  • Machos Alfa — Temporada 4
  • Fabrizio Corona: A Notícia Sou Eu
  • Depeche Mode: M

Disney+

  • Made in Korea — Temporada 1
  • Grey’s Anatomy — Temporada 21
  • Mil golpes — Temporada 2

     

