Prime Video, Netflix e HBO Max : as estreias da semana (05/01 a 11/01)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (05/01 a 11/01)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia dos filmes “É Assim Que Acaba” e do filme “De Férias com Você”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Prime Video
É Assim Que Acaba, o primeiro romance de Colleen Hoover adaptado ao cinema, conta a história de Lily Bloom (Blake Lively), uma mulher que supera uma infância traumática para embarcar numa nova vida em Boston e seguir o sonho de abrir o seu próprio negócio.
Um encontro casual com o neurocirurgião Ryle Kincaid (Justin Baldoni) cria uma ligação intensa, mas à medida que os dois se apaixonam profundamente, Lily começa a ver lados de Ryle que a fazem lembrar a relação dos seus pais. Quando o primeiro amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), retorna subitamente na sua vida, a sua relação com Ryle é abalada e Lily apercebe-se que tem de aprender a confiar na sua própria força para fazer uma escolha impossível para o seu futuro.
Netflix
Poppy é livre, leve e solta. Alex planeja tudo. Depois de vários anos passando férias juntos, esses dois opostos começam a achar que são perfeitos um para o outro.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (05/01 a 11/01)
Prime Video
- Febre de Primavera — Temporada 1
- O Incidente de Darwin — Temporada 1
- Beast Games — Temporada 2
- É Assim Que Acaba
- Guerra Oculta
- O Gerente da Noite — Temporada 2
HBO Max
- Margarida, Que Sua Lenda Valha a Pena
- O Culto da Morte: O Caso Andrea Yates
- Quase 18
- Os Smurfs e a Vila Perdida
- Saudosa Maloca
- A Identidade Bourne
- A Supremacia Bourne
- O Ultimato Bourne
- O Legado Bourne
- Jason Bourne
- The Pitt — Temporada 2
- Stonehouse
- O Palhaço no Milharal
- Industry — Temporada 4
Netflix
- Maria, a Caprichosa
- The Good Doctor: O Bom Doutor — Novas Temporadas
- Pokémon: Horizontes — Temporada 3
- Destrancados: Um Experimento na Prisão — Temporada 2
- Marcello Hernández: American Boy
- Dele & Dela — Temporada 1
- Casamento às Cegas: Alemanha — Temporada 2
- De Férias com Você
- Machos Alfa — Temporada 4
- Fabrizio Corona: A Notícia Sou Eu
- Depeche Mode: M
Disney+
- Made in Korea — Temporada 1
- Grey’s Anatomy — Temporada 21
- Mil golpes — Temporada 2