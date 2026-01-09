Prime Video, Netflix e HBO Max : as estreias da semana (05/01 a 11/01)

Com destaque para a estreia dos filmes “É Assim Que Acaba” e do filme “De Férias com Você” , confira as opções que foram lançadas esta semana!

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Prime Video

É Assim Que Acaba, o primeiro romance de Colleen Hoover adaptado ao cinema, conta a história de Lily Bloom (Blake Lively), uma mulher que supera uma infância traumática para embarcar numa nova vida em Boston e seguir o sonho de abrir o seu próprio negócio.

Um encontro casual com o neurocirurgião Ryle Kincaid (Justin Baldoni) cria uma ligação intensa, mas à medida que os dois se apaixonam profundamente, Lily começa a ver lados de Ryle que a fazem lembrar a relação dos seus pais. Quando o primeiro amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), retorna subitamente na sua vida, a sua relação com Ryle é abalada e Lily apercebe-se que tem de aprender a confiar na sua própria força para fazer uma escolha impossível para o seu futuro.

Netflix

Poppy é livre, leve e solta. Alex planeja tudo. Depois de vários anos passando férias juntos, esses dois opostos começam a achar que são perfeitos um para o outro.





Clique aqui para ver o trailer