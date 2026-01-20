Psicóloga lança livro de prosa autobiográfica em Jericoacoara

Morgana Masetti estreia na literatura de prosa e autobiográfica com "Natureza Íntima" / Crédito: Arquivo pessoal/Editora 7Letras/Divulgação

Neste domingo, 25, a psicóloga e escritora paulistana Morgana Masetti lança "Natureza Íntima", já disponível para pré-venda no site da editora 7Letras. O evento será realizado em Jericoacoara, onde a doutora em Psicologia escreveu seu primeiro livro de prosa. LEIA TAMBÉM | Lista de livros e autores para além do óbvio

Aos 63 anos, seu próximo lançamento mergulha em uma escrita autobiográfica, diferente dos três títulos anteriores.

"Natureza Íntima" narra, entre os acontecimentos da vida da escritora, sua experiência na adoção do filho e um acidente de carro que deixou sequelas. Autora de "Soluções de Palhaços", "Ética da Alegria" e "Rio 7X7", lançados nesta ordem, ela já experimentou a linguagem dos contos e da escrita científica, ligada à pesquisa. Carreira de Morgana Masetti na literatura Na sua estreia literária, Morgana Masetti escreveu um livro de contos publicado em 1998. O segundo título é uma adaptação de sua dissertação de mestrado em Psicologia Social, cujo relançamento ocorreu em 2005.

