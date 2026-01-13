Mattel lança primeira Barbie autista com acessórios inclusivos

Mattel lança Barbie autista / Crédito: Reprodução/Instagram @mattel

A primeira Barbie autista chega ao mercado. A boneca foi anunciada pela Mattel na última segunda-feira, 12. Criada em parceria com a Autistic Self-Advocacy Network (Asan), a personagem acompanha acessórios inclusivos como um tablet de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), roupas sensorialmente confortáveis, além de um fone de ouvido.

A boneca acompanha também um fidget spinner, brinquedo sensorial usado como válvula de escape tanto por pessoas autistas quanto pessoas com outros quadros neurodivergentes. Leia mais | Ator de "Adolescência" é 2º mais novo a ganhar Globo de Ouro

Em comunicado nas redes sociais, a Mattel explicou que o novo brinquedo “convida mais crianças a se verem representadas na Barbie”. Confira o comunicado completo: "Criada com a orientação da comunidade autista para representar as maneiras comuns pelas quais as pessoas autistas podem vivenciar, processar e se comunicar sobre o mundo ao seu redor, esta boneca convida mais crianças a se verem representadas na Barbie e nos ajuda a compreender as diversas formas como cada um de nós pode experimentar o mundo".

Barbie Autista: Caracterização inclusiva Para mostrar a diversidade presente dentro da comunidade autista, a Asan teve um papel fundamental para o desenvolvimento da boneca com a Mattel. A organização, que é dirigida por e para pessoas autistas, se reuniu diversas vezes com a empresa para criar uma boneca que mostrasse o quanto o Transtorno do Espectro Autista é diverso. Segundo comunicado no site da entidade sem fins lucrativos, o objetivo é mostrar que o “autismo não tem uma única aparência específica”.

