Mattel lança primeira Barbie autista com acessórios inclusivos

Boneca foi criada em parceria com a Autistic Self-Advocacy Network (Asan), organização criada por pessoas autistas
Autor Eduarda Porfírio
Eduarda Porfírio Autor
A primeira Barbie autista chega ao mercado. A boneca foi anunciada pela Mattel na última segunda-feira, 12.

Criada em parceria com a Autistic Self-Advocacy Network (Asan), a personagem acompanha acessórios inclusivos como um tablet de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), roupas sensorialmente confortáveis, além de um fone de ouvido.

A boneca acompanha também um fidget spinner, brinquedo sensorial usado como válvula de escape tanto por pessoas autistas quanto pessoas com outros quadros neurodivergentes.

Em comunicado nas redes sociais, a Mattel explicou que o novo brinquedo “convida mais crianças a se verem representadas na Barbie”. Confira o comunicado completo:

"Criada com a orientação da comunidade autista para representar as maneiras comuns pelas quais as pessoas autistas podem vivenciar, processar e se comunicar sobre o mundo ao seu redor, esta boneca convida mais crianças a se verem representadas na Barbie e nos ajuda a compreender as diversas formas como cada um de nós pode experimentar o mundo".

Barbie Autista: Caracterização inclusiva

Para mostrar a diversidade presente dentro da comunidade autista, a Asan teve um papel fundamental para o desenvolvimento da boneca com a Mattel.

A organização, que é dirigida por e para pessoas autistas, se reuniu diversas vezes com a empresa para criar uma boneca que mostrasse o quanto o Transtorno do Espectro Autista é diverso.

Segundo comunicado no site da entidade sem fins lucrativos, o objetivo é mostrar que o “autismo não tem uma única aparência específica”.

Boneca Barbie autista acompanha tablet de comunicação CAA e fidget spinner
Boneca Barbie autista acompanha fone de cancelamento de ruído
Boneca Barbie autista acompanha tablet de comunicação CAA e fidget spinner
Boneca Barbie autista acompanha fidget spinner
Mattel lança Barbie autista
Boneca Barbie autista acompanha tablet de comunicação CAA e fidget spinner
“Embora uma única boneca não consiga representar todas as formas de ser de uma pessoa autista, a proposta foi apresentar algumas delas. Para a organização, é especialmente importante que as crianças consigam se reconhecer nessas bonecas”, diz o comunicado.

Além dos acessórios citados acima, a boneca traz algumas especificidades que fazem parte da vida de uma pessoa autista como:

  • Pulsos articulados, possibilitando movimentos repetitivos das mãos
  • Recursos de Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA)
  • Fones de ouvido com cancelamento de ruído
  • Ausência de contato visual direto

