Mattel lança primeira Barbie autista com acessórios inclusivos

Mattel lança primeira Barbie autista com acessórios inclusivosBoneca foi criada em parceria com a Autistic Self-Advocacy Network (Asan), organização criada por pessoas autistas
A primeira Barbie autista chega ao mercado. A boneca foi anunciada pela Mattel na última segunda-feira, 12.
Criada em parceria com a Autistic Self-Advocacy Network (Asan), a personagem acompanha acessórios inclusivos como um tablet de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), roupas sensorialmente confortáveis, além de um fone de ouvido.
A boneca acompanha também um fidget spinner, brinquedo sensorial usado como válvula de escape tanto por pessoas autistas quanto pessoas com outros quadros neurodivergentes.
Em comunicado nas redes sociais, a Mattel explicou que o novo brinquedo “convida mais crianças a se verem representadas na Barbie”. Confira o comunicado completo:
"Criada com a orientação da comunidade autista para representar as maneiras comuns pelas quais as pessoas autistas podem vivenciar, processar e se comunicar sobre o mundo ao seu redor, esta boneca convida mais crianças a se verem representadas na Barbie e nos ajuda a compreender as diversas formas como cada um de nós pode experimentar o mundo".
Barbie Autista: Caracterização inclusiva
Para mostrar a diversidade presente dentro da comunidade autista, a Asan teve um papel fundamental para o desenvolvimento da boneca com a Mattel.
A organização, que é dirigida por e para pessoas autistas, se reuniu diversas vezes com a empresa para criar uma boneca que mostrasse o quanto o Transtorno do Espectro Autista é diverso.
Segundo comunicado no site da entidade sem fins lucrativos, o objetivo é mostrar que o “autismo não tem uma única aparência específica”.
“Embora uma única boneca não consiga representar todas as formas de ser de uma pessoa autista, a proposta foi apresentar algumas delas. Para a organização, é especialmente importante que as crianças consigam se reconhecer nessas bonecas”, diz o comunicado.
Além dos acessórios citados acima, a boneca traz algumas especificidades que fazem parte da vida de uma pessoa autista como:
- Pulsos articulados, possibilitando movimentos repetitivos das mãos
- Recursos de Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA)
- Fones de ouvido com cancelamento de ruído
- Ausência de contato visual direto