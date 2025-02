Humberto Gessinger faz show em Fortaleza em setembro; saiba mais

Humberto Gessinger faz show acústico com canções do Engenheiros do Hawaii em Fortaleza no mês de setembro / Crédito: Fernando Bartmann/Divulgação

O músico gaúcho Humberto Gessinger já tem data para retornar a Fortaleza. Após apresentação em 2024, na Praça Verde do Dragão do Mar, o artista fará novo show no dia 13 de setembro no mesmo local. A novidade foi anunciada pelo próprio cantor em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 17. “Retomaremos a tour no fim de março, todos convidados!”, escreveu Gessinger na legenda da postagem.

Apresentando a turnê acústica que terá canções do Engenheiros do Hawaii, banda a qual fundou e foi membro de 1985 a 2008, o músico também irá passar pelos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Bahia, Piauí, Amazonas e Pará.