Autora cearense é finalista de prêmio literário da Amazon Prime

"O despojo do caramujo, breve romance de despedida", da autora cearense e cronista do O POVO Marília Lovatel, concorre ao 10º Prêmio Kindle de Literatura
Autor Lillian Santos
A escritora cearense Marília Lovatel é finalista do 10º Prêmio Kindle de Literatura. Divulgado nesta quinta-feira, 18, o resultado traz a autora, redatora publicitária, professora e cronista do O POVO entre uma das cinco finalistas do concurso promovido pela Amazon Prime em parceria com o Grupo Editorial Record e a Tag Experiências Literárias.

Acompanhe as crônicas de Marília Lovatel no O POVO+

Lançado no início do ano, o prêmio contou com mais de três mil inscrições de obras inéditas do gênero romance de todo o País. Conhecida por suas publicações voltadas para o público infantojuvenil, Marília Lovatel foi selecionada com a obra “O despojo do caramujo, breve romance de despedida”.

Na última fase, a cearense concorre com Bruno Andrade (SE), com “A casa de Farinha”; Katarine Via (SC), com “Livre de Água e Sal”; Jadna Alana (PB), com “Barquinho de Papel”; e Renata Camargo (SC), com “A parte cômoda do infinito”.

De acordo com o edital do 10º Prêmio Kindle de Literatura, todos os autores finalistas terão suas obras produzidas em versão audiolivro pela Audible – serviço da Amazon que reúne milhares de obras em diversos idiomas.

O resultado final do prêmio literário promovido pela Amazon Prime será anunciado em fevereiro de 2026. O título premiado será impresso e comercializado pelo Grupo Editorial Record e o vencedor receberá R$50 mil em dinheiro.

Marília Lovatel publica suas crônicas aos sábados no Vida&Arte.
"O despojo do caramujo, breve romance de despedida", da Marília Lovatel, concorre ao 10º Prêmio Kindle de Literatura Crédito: Amazon Prime Kindle/Reprodução

Conheça o livro de Marília Lovatel, finalista do Prêmio Kindle de Literatura 2025

A escritora cearense Marília Lovatel é uma das cinco finalistas do 10º Prêmio Kindle de Literatura com o livro “O despojo do caramujo, breve romance de despedida”. A obra possui 84 páginas e está disponível na Amazon Prime no formato e-book.

Leia a sinopse de “O despojo do caramujo, breve romance de despedida”:

“Uma história sobre deixar para trás o que se leva uma vida para ter. Sobre escolhas e construção de identidade. Sobre afeto, perdão e envelhecer de forma digna. Sobre os momentos em que somos mais frágeis, a chegada ao mundo e a hora da partida. O despojo do caramujo, breve romance de despedida, é uma narrativa sobre quatro pessoas e quatro destinos cruzados por perdas: um homem que perde os cabelos, uma mãe que perde a memória, uma mulher trans e uma mulher negra que tentam não perder a fé na humanidade. Um livro sobre muros que encarceram letras, sobre uma parede que separa o passado do futuro”.

