Autora cearense é finalista de prêmio literário da Amazon Prime

"O despojo do caramujo, breve romance de despedida", da autora cearense e cronista do O POVO Marília Lovatel, concorre ao 10º Prêmio Kindle de Literatura

A escritora cearense Marília Lovatel é finalista do 10º Prêmio Kindle de Literatura . Divulgado nesta quinta-feira, 18, o resultado traz a autora, redatora publicitária, professora e cronista do O POVO entre uma das cinco finalistas do concurso promovido pela Amazon Prime em parceria com o Grupo Editorial Record e a Tag Experiências Literárias.

Lançado no início do ano, o prêmio contou com mais de três mil inscrições de obras inéditas do gênero romance de todo o País. Conhecida por suas publicações voltadas para o público infantojuvenil, Marília Lovatel foi selecionada com a obra “O despojo do caramujo, breve romance de despedida”.

Na última fase, a cearense concorre com Bruno Andrade (SE), com “A casa de Farinha”; Katarine Via (SC), com “Livre de Água e Sal”; Jadna Alana (PB), com “Barquinho de Papel”; e Renata Camargo (SC), com “A parte cômoda do infinito”.

De acordo com o edital do 10º Prêmio Kindle de Literatura, todos os autores finalistas terão suas obras produzidas em versão audiolivro pela Audible – serviço da Amazon que reúne milhares de obras em diversos idiomas.

O resultado final do prêmio literário promovido pela Amazon Prime será anunciado em fevereiro de 2026. O título premiado será impresso e comercializado pelo Grupo Editorial Record e o vencedor receberá R$50 mil em dinheiro.