Estudantes lançam livro de crônicas após curso com Marília Lovatel

Autora cearense Marília Lovatel realizou formação sobre escrita do cotidiano com alunos de curso de extensão

O cotidiano foi transformado em histórias diversas no livro “A vida em crônicas”, que será lançado na quinta-feira, 4 de dezembro, no Teatro Nadir Saboya do Farias Brito, às 18h30min.

A obra é resultado do curso “Crônicas da Minha Vida”, ministrado pela escritora cearense Marília Lovatel, e traz narrativas produzidas ao longo das aulas. A formação foi parte do programa de extensão Viva FB UNI.