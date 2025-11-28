Estudantes lançam livro de crônicas após curso com Marília Lovatel

Estudantes lançam livro de crônicas após curso com Marília LovatelAutora cearense Marília Lovatel realizou formação sobre escrita do cotidiano com alunos de curso de extensão
O cotidiano foi transformado em histórias diversas no livro “A vida em crônicas”, que será lançado na quinta-feira, 4 de dezembro, no Teatro Nadir Saboya do Farias Brito, às 18h30min.
A obra é resultado do curso “Crônicas da Minha Vida”, ministrado pela escritora cearense Marília Lovatel, e traz narrativas produzidas ao longo das aulas. A formação foi parte do programa de extensão Viva FB UNI.
Ana May Brasil, Eliana David, Helena Selma Azevedo, Isa Macedo, Florice Raposo, Maria José M. Holanda, Marilena Campos, Nazaré Fraga, Nivardo Castelo, Tércia Cavalcante e Teresa Bezerra são os autores das tramas presentes no livro.
O evento terá uma leitura dramática da presidente da Academia Fortalezense de Letras, Fernanda Quinderé.
“A proposta do curso foi apresentar a crônica como uma possibilidade mais livre e perfeitamente capaz de preservar a memória. Falar sobre si a partir da observação do cotidiano, em textos curtos, em vez de capítulos, foi o desafio”, disse a também colunista do Vida&Arte.
Lançamento do livro “A vida em crônicas”
- Quando: quinta-feira, 4 de dezembro, a partir das 18h30min
- Onde: Teatro Nadir Saboya do Farias Brito (Rua 8 de Setembro, 1331 - Aldeota)
- Entrada gratuita
- Preço do livro: R$ 50