Trump vincula morte de cineasta Rob Reiner a 'louca obsessão' por ele

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 15, que Rob Reiner e sua esposa morreram devido à "louca obsessão" do célebre cineasta contra ele, o que desencadeou fortes críticas de republicanos e democratas enquanto a polícia investiga o caso como homicídio. Os Reiner morreram "supostamente por causa da raiva que (o cineasta) provocava nos outros devido à sua grave, persistente e incurável condição mental" anti-Trump, afirmou o mandatário em sua plataforma Truth Social.

O presidente usou o termo "Trump Derangement Syndrome" (TDS), popularizado por seus apoiadores para designar o que consideram uma hostilidade irracional contra o republicano, a ponto de ser comparável a uma doença mental. "Era conhecido por enlouquecer as pessoas com sua louca obsessão pelo presidente Donald J. Trump", escreveu ainda o presidente, que concluiu sua mensagem exclamando: "Que Rob e Michele descansem em paz!" Trump, acostumado a vincular os acontecimentos da atualidade à própria pessoa, é visto como particularmente rancoroso. Desde o seu retorno ao poder em janeiro, declarou publicamente que "odeia" seus adversários. Sua mensagem sobre a morte de Reiner indignou várias figuras do mundo político, inclusive nas fileiras republicanas.

"Esta é uma tragédia familiar, não se trata de política nem de inimigos políticos", respondeu no X a congressista republicana Marjorie Taylor Greene, ex-aliada de Trump que se tornou uma crítica. "Muitas famílias lidam com um familiar com dependência de drogas e problemas de saúde mental. É incrivelmente difícil e deve ser tratado com empatia, especialmente quando termina em assassinato", acrescentou. Os comentários de Trump ocorreram depois que a polícia anunciou que o filho de Reiner, Nick, havia sido detido e levado a uma prisão de Los Angeles sob suspeita de ter matado os pais.