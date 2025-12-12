Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Disney+Prime Video, Netflix : as estreias da semana (08/12 a 14/12)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (08/12 a 14/12)
Carolina Passos
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia do filme “Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out” e da série “Percy Jackson e os Olimpianos ”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix

O detetive Benoit Blanc conta com a ajuda de um jovem padre para investigar um crime perfeitamente impossível na igreja de uma cidadezinha que tem uma história sombria.

Disney+

Em busca de um prêmio que pode mudar suas vidas, vários casais embarcam em uma jornada para um lugar paradisíaco e enfrentam desafios com a ajuda da sogra.


Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana  (08/12 a 14/12)

Netflix

  • Elmo e Mark Rober na Oficina de Natal
  • Masaka Kids: O Poder da Dança
  • Amores Bandidos – Temporada 1
  • Marselha em Perigo – Temporada 2
  • NOS4A2
  • Simon Cowell: O Próximo Sucesso
  • Depois do Acidente – Temporada 2
  • Record of Ragnarok – Temporada 3
  • Uma Aventura Lego 2 
  • Parish
  • Deslumbrado
  • Sequestro Fake
  • Nossa Cidade
  • Homem x Bebê – Temporada 1
  • Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft – Temporada 2
  • Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out
  • Cidade de Sombras – Temporada 1
  • Pai: Solo – Temporada 1
  • Namorado de Natal – Temporada 3
  • As Trapaceiras 
  • Soulmates 
  • Detetive Labrador
  • Bacurau
  • A Hora da Estrela
  • Para Sempre no Meu Coração
  • Dahomey

Prime Video

  • Merv
  • Diga-me Baixinho
  • Uma Vida de Esperança

HBO Max

  • Floribella — Temporadas 1 e 2
  • Billy & Mandy Save Christmas
  • Black Clover — Temporada 4
  • Kung Fu Panda
  • Esqueça Paris
  • Oblivion
  • Em Busca da Casa Perfeita: Mundo
  • Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
  • Vgly — Temporada 2
  • Xamã: O Exorcista Pagão
  • Apostas & Segredos
  • Jasmine
  • Stolen Children
  • O Grande Roubo do Louvre: O Crime Minuto a Minuto
  • I Love LA — Temporada 1
  • IT: Bem-Vindos A Derry — Temporada 1
  • 90 Dias na Cama: Do Outro Lado — Temporada 6

Disney+

  • The Voice Brasil
  • Star Wars: Aventuras dos jovens Jedi — Temporada 3
  • Tudo É Justo — Temporada 1
  • Percy Jackson e os Olimpianos — Temporada 2
  • Verdade Oculta — Temporada 1
  • Twisted Wonderland — Temporada 1
  • The End Of An Era — Episódios 1 e 2
  • Mauricio de Souza: O Filme
  • Mad Men — Temporadas 1 a 7

