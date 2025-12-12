Disney+Prime Video, Netflix : as estreias da semana (08/12 a 14/12)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (08/12 a 14/12)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia do filme “Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out” e da série “Percy Jackson e os Olimpianos ”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Netflix
O detetive Benoit Blanc conta com a ajuda de um jovem padre para investigar um crime perfeitamente impossível na igreja de uma cidadezinha que tem uma história sombria.
Disney+
Em busca de um prêmio que pode mudar suas vidas, vários casais embarcam em uma jornada para um lugar paradisíaco e enfrentam desafios com a ajuda da sogra.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (08/12 a 14/12)
Netflix
- Elmo e Mark Rober na Oficina de Natal
- Masaka Kids: O Poder da Dança
- Amores Bandidos – Temporada 1
- Marselha em Perigo – Temporada 2
- NOS4A2
- Simon Cowell: O Próximo Sucesso
- Depois do Acidente – Temporada 2
- Record of Ragnarok – Temporada 3
- Uma Aventura Lego 2
- Parish
- Deslumbrado
- Sequestro Fake
- Nossa Cidade
- Homem x Bebê – Temporada 1
- Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft – Temporada 2
- Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out
- Cidade de Sombras – Temporada 1
- Pai: Solo – Temporada 1
- Namorado de Natal – Temporada 3
- As Trapaceiras
- Soulmates
- Detetive Labrador
- Bacurau
- A Hora da Estrela
- Para Sempre no Meu Coração
- Dahomey
Prime Video
- Merv
- Diga-me Baixinho
- Uma Vida de Esperança
HBO Max
- Floribella — Temporadas 1 e 2
- Billy & Mandy Save Christmas
- Black Clover — Temporada 4
- Kung Fu Panda
- Esqueça Paris
- Oblivion
- Em Busca da Casa Perfeita: Mundo
- Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
- Vgly — Temporada 2
- Xamã: O Exorcista Pagão
- Apostas & Segredos
- Jasmine
- Stolen Children
- O Grande Roubo do Louvre: O Crime Minuto a Minuto
- I Love LA — Temporada 1
- IT: Bem-Vindos A Derry — Temporada 1
- 90 Dias na Cama: Do Outro Lado — Temporada 6
Disney+
- The Voice Brasil
- Star Wars: Aventuras dos jovens Jedi — Temporada 3
- Tudo É Justo — Temporada 1
- Percy Jackson e os Olimpianos — Temporada 2
- Verdade Oculta — Temporada 1
- Twisted Wonderland — Temporada 1
- The End Of An Era — Episódios 1 e 2
- Mauricio de Souza: O Filme
- Mad Men — Temporadas 1 a 7