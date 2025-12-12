Disney+Prime Video, Netflix : as estreias da semana (08/12 a 14/12)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (08/12 a 14/12)

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia do filme “Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out” e da série “Percy Jackson e os Olimpianos ”, confira as opções que foram lançadas esta semana!