Jovens atendidos em projeto social estreiam espetáculos

Projeto social voltado para jovens da comunidade Poço da Draga e áreas vizinhas fazem apresentações artísticas de culminância / Crédito: Henrique Kardozo / À Propósito/ Divulgação

Com entrada gratuita, espetáculos de dança e teatro reúnem jovens atendidos pelo projeto “Minha Dança, Meu Lugar” no Centro Cultural Belchior (CCBEL). O evento ocorre nesta quinta-feira, 11, às 19 horas. LEIA TAMBÉM | Na falta de oportunidades locais, bailarinos cearenses criam estratégias para seguir na dança

A ocasião encerra os nove meses de formação em dança e teatro voltada para jovens em situação de vulnerabilidade social que vivem no Poço da Draga e bairros vizinhos. Participam do projeto jovens entre 18 e 29 anos, responsáveis pelas criações exibidas. As apresentações incluem diferentes estilos de dança, cenas coletivas e monólogos desenvolvidos durante o processo formativo. Projeto estimula autonomia e consciência corporal Com aulas gratuitas no Hub Cultural Porto Dragão, no Centro Cultural Belchior e na Escola Municipal São Rafael, a proposta do “Minha Dança, Meu Lugar” é estimular autonomia, disciplina e consciência corporal. As aulas de dança são ministradas por Loly Pop. Já as de teatro são conduzidas por Nairton Santos.