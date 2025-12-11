Jovens atendidos em projeto social estreiam espetáculos de dança e teatroProjeto social 'Minha Dança, Meu Lugar' estreia apresentações de dança e teatro com entrada gratuita
Com entrada gratuita, espetáculos de dança e teatro reúnem jovens atendidos pelo projeto “Minha Dança, Meu Lugar” no Centro Cultural Belchior (CCBEL). O evento ocorre nesta quinta-feira, 11, às 19 horas.
A ocasião encerra os nove meses de formação em dança e teatro voltada para jovens em situação de vulnerabilidade social que vivem no Poço da Draga e bairros vizinhos. Participam do projeto jovens entre 18 e 29 anos, responsáveis pelas criações exibidas.
As apresentações incluem diferentes estilos de dança, cenas coletivas e monólogos desenvolvidos durante o processo formativo.
Projeto estimula autonomia e consciência corporal
Com aulas gratuitas no Hub Cultural Porto Dragão, no Centro Cultural Belchior e na Escola Municipal São Rafael, a proposta do “Minha Dança, Meu Lugar” é estimular autonomia, disciplina e consciência corporal.
As aulas de dança são ministradas por Loly Pop. Já as de teatro são conduzidas por Nairton Santos.
“Vidas são transformadas por intermédio de projetos como o nosso. É preciso que mais pessoas e iniciativas sejam apoiadas por empresas e órgãos públicos para que a cultura chegue a quem realmente precisa acessar esse universo de transformação”, diz a diretora do projeto Grayce Kelly em material enviado à imprensa.
A iniciativa ocorre por meio da empresa À Propósito e do Instituto BR Arte, com apoio do Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale.
Espetáculos “Minha Dança, Meu Lugar”
- Quando: quinta-feira, 11, às 19 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
- Mais infos: @minhadancameulugar