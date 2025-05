Há 15 anos Adriana Bombom esquecia as filhas no churrasco; entenda

Adriana Bombom virava notícia por "esquecer" as filhas no churrasco; o meme completa 15 anos em 2025

A história foi desmentida no X (antigo Twitter) por Thalita, caçula de Bombom com Dudu Nobre , em uma thread publicada em 2015, quando o meme completou 10 anos.

Nesta quinta-feira, 15, completa 15 anos que Adriana Bombom esqueceu as filhas Lily Nobre, 23, e Thalita Nobre, 21, no churrasco.

Segundo a caçula, o esquecimento foi “plantado para sujar” a imagem de sua mãe por causa do processo de divórcio . “Essa matéria abalou ela por anos e afetou na minha vida e na vida na minha irmã, porque tínhamos 7 e 8 anos de idade”, continuou a filha de Bombom e Dudu Nobre.

“Comemos e nos divertimos como não fazíamos tinha um tempo . Então, depois de umas horas todos voltamos para casa sem esquecer ninguém no churrasco", escreveu a também influenciadora na legenda.

Na época do ocorrido, os pais das meninas estavam se separando. Para desopilar um pouco , a também atriz decidiu fazer um churrasco em família, conforme relatou Thalita na publicação.

“Os professores, as tias da cantina no colégio me paravam pra perguntar se isso era verdade e eu nem entendia, porque eu era uma criança. E não tinha noção da proporção que isso tudo tomou", relembrou Thalita.